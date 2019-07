Una Vita anticipazioni, Ursula chiusa in manicomio: arriva suo padre

Anticipazioni Una Vita: Blanca e Diego si vendicano contro Ursula

Dura e triste svolta per Ursula, nelle prossime puntate di Una Vita. L’ex istitutrice di Cayetana finisce per essere rinchiusa in manicomio! Il tutto accade dopo che Blanca e Diego ritrovano Moises. Con l’aiuto di Samuel, la coppia riesce ad anticipare i piani della dark lady di Acacias. Quest’ultima ha pianificato la fuga con il bambino, il quale al momento si trova in convento. Il bambino viene portato nel luogo scelto da Ursula, dal quale dovrebbe iniziare la sua fuga. Ma ecco che sul posto riescono ad arrivare molto prima Blanca e Diego, che possono finalmente avere tra le loro braccia il loro piccolo. Questa trama subisce un’importante svolta, che vede Ursula impazzire. Scendendo nel dettaglio, i due fratelli Alday e la giovane Dicenta decidono di vendicarsi una volta per tutte dell’ex istitutrice, facendola cadere nella follia più totale. La dark lady arriva addirittura a mostrarsi certa del fatto che Moises sia suo figlio!

Una Vita anticipazioni: arriva ad Acacias Koval, il padre di Ursula

Creando delle strane e particolari situazioni, Diego e Blanca riescono e gettare Ursula nello sconforto più totale. La donna, quasi priva della ragione, afferma addirittura di essere lei la madre di Moises. Intanto, la coppia cerca di portarla alla pazzia mostrandosi convinta del fatto che il bambino non sia mai esistito. Blanca ha intenzione di fare lo stesso gioco che Ursula ha cercato di fare con lei, facendole credere di aver partorito una bambina morta. Ed ecco che Samuel, per completare l’opera, fa in moda che Koval, il padre della Dicenta, arrivi ad Acacias! Il pubblico farà così la conoscenza del papà della perfida dark lady. Ricordiamo che l’uomo, in passato, aveva ripudiato Ursula quando era rimasta incinta dopo un abuso.

Anticipazione Una Vita: Ursula viene rinchiusa in manicomio

Anche questa volta, Koval non prova alcuna pietà per Ursula, anzi. La donna continua a sostenere di essere la madre di Moises e che quest’ultimo è stato rapito da Blanca e Diego. L’uomo non ha alcuna intenzione di aiutare la figlia, poiché aveva già in passato creato problemi all’interno della loro famiglia. Per tale motivo, Koval chiede ad Aurelio Mendez di rinchiudere Ursula in manicomio. Ed ecco che, di fronte a tutti gli abitanti di Acacias, la Dicenta viene trasportata via con la camicia di forza.