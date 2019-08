Anticipazione Una Vita: Liberto operato d’urgenza, ecco cosa accade

Una Vita anticipazioni: Liberto affronta un’operazione delicata dopo l’esplosione nella Galleria degli Alday

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita accade qualcosa di tragico al povero Liberto. Scendendo nel dettaglio, il Soler viene portato in ospedale privo di sensi e qui deve affrontare un intervento d’urgenza. Ma cosa accade al marito di Rosina? All’interno della Galleria degli Alday c’è un esplosione e il povero Liberto si ritrova a vivere un momento davvero tragico. Infatti, quanto accade dentro al luogo in questione colpisce direttamente il Soler, che viene subito trasportato d’urgenza. Inutile dire quanto Rosina sia preoccupata per il marito, ma non solo lei. Intorno alla donna iniziano a pregare affinché Liberto si riprendi anche Susana e Leonor. In ospedale arrivano pure Celia e Trini, pronte a sostenere la loro amica. Ed ecco che fortunatamente il Soler apre gli occhi, ma deve ancora affrontare dei momenti difficili. Il nuovo dottore Higinio Baeza rivela a Leonor e Rosina che Liberto è purtroppo in gravissime condizioni e necessita un intervento d’urgenza. Non solo, il medico comunica loro che sarà proprio lui a operarlo.

Anticipazione Una Vita: Liberto operato d’urgenza, momenti drammatici per Rosina

Un’operazione d’urgenza e molto delicata per Liberto. In particolare, il Soler deve subire l’intervento a causa di un edema celebrale. Dunque, si tratta indubbiamente di un momento molto complicato per il giovane, che nel corso delle ultime puntate in onda in Spagna ha appena superato una profonda crisi con Rosina. Tornando a ciò che accade nei prossimi episodi italiani, Liberto deve per forza procedere con questo intervento. Qualche minuto prima dell’operazione, la madre di Leonor trascorre del tempo con lui accanto al suo letto d’ospedale. Rosina non riesce a trattenere le lacrime, in quanto teme di perdere per sempre il marito.

Anticipazioni Una Vita: Liberto supera l’intervento, ma è ancora debole

Il dottor Higinio assicura a Rosina e Leonor che farà di tutto per salvare la vita di Liberto, appesa a un filo. Ed ecco che arriva il momento per il Soler di subire l’intervento d’urgenza. Fuori dalla stanza, ad attendere notizie positive vi sono anche Susana, Trini e Celia. Fortunatamente tutto procede bene e Liberto riesce a superare l’operazione. Il medico, però, informa che è ancora troppo debole.