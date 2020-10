Una Vita trame Spagna: Felipe torna, la mossa di Genoveva sconvolge

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano il ritorno di Felipe ad Acacias. L’Alvarez Hermoso decide di tornare nel ricco quartiere spagnolo dopo il suo viaggio a Parigi. Qui ha potuto trascorrere del tempo con il figlio Tano e mettere da parte la guerra con Genoveva. Scendendo nel dettaglio, tra diversi mesi, il pubblico italiano vedrà Felipe combattere contro la Salmeron una dura lotta! Il tutto accade quando l’avvocato scopre che Marcia è morta! L’omicidio, commesso da Genoveva, getta nello sconforto più totale l’Alvarez Hermoso. L’avvocato di Acacias decide di organizzare un piano per mettere, ancora una volta, la Salmeron con le spalle al muro. In effetti, Felipe riesce a raggiungere il risultato sperato per poi ritrovarsi al punto di partenza. Genoveva confessa l’omicidio e viene arrestata. Dietro le sbarre, però, si dichiara ancora pronta a tutto pur di tornare in libertà e riesce nel suo intento. Infatti, con l’aiuto di un sacerdote, Genoveva esce di prigione e torna nuovamente nel quartiere. Felipe non prende affatto bene la decisione del giudice, tanto che dopo la sua sfuriata viene arrestato per una notte. A questo punto, Ramon e Liberto consigliano all’amico di mettere fine alla sua lotta contro la Salmeron.

Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe e Genoveva: pronti ad annullare il loro matrimonio

Per voltare pagina, Felipe parte e raggiunge Tano a Parigi. Il viaggio dura poco, tanto che rientra dopo qualche settimana ad Acacias. Quando torna nel quartiere, la prima persona che si ritrova di fronte è proprio Genoveva! Il resto dei vicini accoglie, ovviamente, l’amico con grande felicità. Nel corso delle puntate che andranno in onda in Spagna questa settimana, Genoveva invita Felipe a casa sua per avere un confronto. Qui entrambi raggiungono un accordo: devono ottenere l’annullamento del loro matrimonio il prima possibile. Una decisione inaspettata quella della Salmeron, che avrebbe voluto continuare a vivere insieme all’Alvarez Hermoso. Ma ecco che sconvolge con un’altra mossa!

Felipe e Genoveva, anticipazioni spagnole Una Vita: la Salmeron chiede a Natalia si sedurre l’avvocato

Felipe e Genoveva vogliono annullare il loro matrimonio. Ma entrambi sono davvero disposti a mettere il passato alle loro spalle? Prima del ritorno dell’Alvarez Hermodo ad Acacias, la Salmeron giura vendetta nei suoi confronti, sebbene nutra ancora dei sentimenti molto forti. Ed ecco che, nelle prossime puntate spagnole, Genoveva non vuole che Felipe resti solo e chiede a Natalia di sedurlo! Quest’ultima è una nuova alleata della Salmeron ed è anche la ragazza che provoca una rottura tra Antonito e Lolita. La giovane Quesada finge di avere un incontro casuale con Felipe e tira fuori le sue armi di seduzione! Felipe cede alle avances di Natalia? Non resta che attendere per scoprirlo!