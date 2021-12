Una Vita trame dal 6 all’11 dicembre: un grande ritorno e due nuovi arrivi

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossima settimana: Lolita ha un malore, avviene una rapina, Acacias accoglie due new entry e Santiago Becerra torna ad Acacias

Nuovi arrivi e grandi ritorni ad Acacias nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021. Secondo le anticipazioni, Mendez interroga Genoveva e le fa sapere così che sta indagando sulla morte di Velasco. Il commissario, però, non riesce a ottenere il risultato che cerca. In seguito, un uomo misterioso lascia una scatola sulla porta di casa della Salmeron. Quest’ultima scopre il pacco e resta turbata: all’interno vi sono dei ritagli di giornale che parlano della morte di Marcia.

Intanto, Liberto decide di raccontare a Felipe tutta la verità su Genoveva. Lo stesso avvocato lo zittisce, facendogli sapere che non vuole saperne nulla. Dopo di che, la Salmeron trova un biglietto minatorio. Con grande sorpresa, a questo punto, Santiago/Israel torna ad Acacias: è lui che sta cercando di vendicarsi contro Genoveva. Cesareo è sorpreso e il Becerra ammette di essere tornato per vendicare Marcia. Non sapendo ciò che sta davvero accadendo, la dark lady si preoccupa di tenere in silenzio Liberto.

Bellita è sconvolta dal fatto che sua figlia Cinta in Argentina sta affrontando problemi con la gravidanza. Pertanto, decide di annullare l’esibizione davanti al re e di partire subito per Buenos Aires. Al contrario, José Miguel vorrebbe che lei si esibisse lo stesso. Alla fine, vince la cantante, che vuole a tutti i costi raggiungere Cinta. I Dominguez decidono di portare con loro Alodia, che però ha paura delle navi.

Sebbene sia preoccupata, la domestica decide di partire con Bellita e José. Ad aiutarla ci pensano Fabiana e Casilda, che inseriscono qualche goccia di passiflora nell’acqua. Così, Alodia affronta il viaggio dormendo. Nel frattempo, prosegue il corteggiamento che Miguel ha avviato per conquistare Anabel. Intanto, i suoi nonni Roberto e Sabina vanno avanti con le loro attività misteriose nel ristorante.

Ramon è piuttosto deluso e infastidito dall’atteggiamento che Antonito sta tenendo con i domestici, sfruttando la sua posizione politica. Anche Lolita dimostra di essere agitata per ciò che sta accadendo, soprattutto perché il marito ha tantissime giovani ammiratrici. Improvvisamente la Casado avverte un malore e sviene. Lolita si rifiuta di andare dal medico, mentre Carmen insiste, quasi certa che si tratti di una seconda gravidanza. Intanto, Antonito comprende di aver esagerato e riunisce i vicini per spiegare loro che vorrebbe essere trattato da pari.

Felicia affronta finalmente Susana dopo aver ascoltato i suoi commenti al veleno sul suo matrimonio con Marcos e su Camino. Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo di una misteriosa coppia, i fratelli Aurelio e Natalia Quesada. Le due new entry sono pronte a vendicarsi dei Bacigalupe, per ciò che accadde anni fa in Messico. Quando Aurelio e Marcos si incontrano per strada, dimostrano sin da subito di non essere in buoni rapporti. Si scopre poi che Anabel e Natalia sono amiche d’infanzia.

Un rapinatore entra nella bottega di Lolita, terrorizzando lei, Carmen e Susana. A risolvere la situazione, come una vera eroina, ci pensa Sabina! La donna atterra il ladro usando la sua scopa e tutti i vicini la lodano per il suo coraggio.