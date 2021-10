Una Vita trame dal 25 al 29 ottobre: un suicidio, Felipe si risveglia ma…

Brutte notizie per Acacias nelle prossime puntate di Una Vita, che andranno in onda in Italia da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2021. Genoveva continua a far credere a Velasco che prova i suoi stessi sentimenti. Ma in realtà ammette a se stessa di essere ancora innamorata di Felipe, tanto che resta al suo capezzale. Purtroppo il dottor Echevarria non le dà buone notizie. Se l’Alvarez Hermoso non avrà alcuna reazione entro le prossime 24 ore potrebbe non svegliarsi più e addirittura morire.

A questo punto, le vicine pregano per lui a casa di Genoveva. Stessa cosa fanno i domestici. Velasco vuole portare a termine il suo piano e si presenta con Laura nella stanza d’ospedale in cui si trova Felipe. Il perfido avvocato ordina alla cameriera di uccidere l’Alvarez Hermoso, sennò sarà Lorenza a pagarne le conseguenze. Laura resta sola nella camera e cerca di mettere in atto la sua mossa, ma arriva improvvisamente Genoveva. Per fortuna, poco dopo Felipe finalmente si risveglia.

Secondo le anticipazioni italiane l’avvocato, però, sembra non riconoscere nessuno. L’Alvarez Hermoso ha perso la memoria. In particolare, non ricorda ciò che accaduto negli ultimi dieci anni e, pertanto, non sa chi è Genoveva. Inoltre, nelle prossime puntate di Una Vita, poiché Laura non porta a termine l’ordine, Velasco la minaccia nuovamente.

Bellita ha ormai capito di avere un problema alla gola e appare molto preoccupata. Nel frattempo, riceve un’importante proposta da un celebre teatro di Madrid. Si ritrova, però, costretta a prendere del tempo e José Miguel inizia a intuire qualcosa. Per la cantante arriva un’altra proposta, questa volta da parte dell’impresario Pepe Caro. Ma non può dargli una risposta, in quanto è ancora preoccupata per la sua voce.

C’è grande attesa per il discorso che Antonito deve fare pubblicamente. Il giovane Palacios non delude le aspettative e Ramon dimostra di essere orgoglioso di lui. Il partito conservatore, visto il successo ottenuto, chiede al marito di Lolita di parlare anche durante la cerimonia di chiusura della campagna elettorale. La Casado, però, capisce che suo marito è abbastanza agitato e così gli propone di rivolgersi al guaritore di Cabrahigo, Aquilino.

Ildefonso è morto e Armando si ritrova costretto a dare la triste notizia a Camino. Quest’ultima scopre così che il corpo senza vita di suo marito è stato trovato nel fiume. Si sospetta nel quartiere di Acacias che il marchesino si sia suicidano. La giovane Pasamar è scioccata e sente non pochi sensi di colpa, visto che Ildefonso ha preso questa scelta dopo la rivelazione pubblica di Anabel.