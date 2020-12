Una Vita trame dal 13 al 18 dicembre: Emilio scopre il segreto di Ledesma

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Emilio fa ritorno ad Acacias, dopo il viaggio a Santander. Il giovane Pasamar, con la complicità di José Miguel, ha deciso di mettere in atto un piano per salvare sua madre, costretta a sposare Ledesma. Scendendo nel dettaglio, parte con lo scopo di scoprire qualche dettaglio scomodo sul passato di Copernico, al fine di avere un qualcosa per ricattarlo e mandarlo via da Acacias. Ed ecco che, nel corso delle puntate in onda da domenica 13 a venerdì 18 dicembre 2020, raggiunge il suo obbiettivo, tanto che il pubblico lo vedrà confessare a José di aver scoperto che Ledesma potrebbe essere il colpevole della morte di alcuni uomini, precisamente operai del paese. Ma il ragazzo non sa che sua madre sta iniziando ad avere dei sospetti sul suo viaggio. La donna teme che il figlio non sia stato sincero con lei. La ristoratrice inizia a pensare che Emilio non è andato a Barcellona. Nonostante ciò, il giovane Pasamar prosegue con le sue ricerche per incastrare una volta per tutte Ledesma. Intanto, José tenta di diventare amico del ricattatore, sebbene sia quasi impossibile a causa del carattere scontroso di quest’ultimo.

Proseguono le ricerche di Marcia, per Felipe e Mauro. Quest’ultimo ha messo in atto un astuto piano per entrare in contatto con Cesar Andrade, colui che risulta essere il rapitore della Sampaio. L’Alvarez Hermoso, però, si mostra impaziente e rischia più volte di mandare all’aria il piano dell’amico. I due vengono finalmente convocati dal malvivente e così si recano sul posto. Felipe e Mauro riescono nel loro intento, ingannando Andrade. Infatti, il trafficante di donne accetta la richiesta di San Emeterio di vendergli delle donne di colore. In questo modo, sperano di poter recuperare Marcia. Non sanno, però, che ancora devono affrontare diverse difficoltà e momenti pericolosi prima di potersi ritrovare faccia a faccia con la Sampaio.

Finalmente Lolita e Carmen riescono a trovare un accordo per convivere serenamente insieme. Le due donne scelgono di suddividersi le faccende di casa. Le liti tra loro hanno decisamente creato il caos nella famiglia Palacios. Ma ecco che proprio quando fanno pace, Ramon e Antonito iniziano ad avere problemi e a non sopportarsi! Dalle anticipazioni sappiamo che nelle prossime settimane, Lolita riesce nuovamente a portare tensione in casa Palacios.

Servante, in questi giorni, ha deciso di fare un regalo a Fabiana. Ha cercato di spendere il meno possibile e alla fine ha optato per delle nuove peinetas. Ma, secondo le anticipazioni, la madre di Cayetana non si sente a proprio agio quando le indossa!