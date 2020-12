Anticipazione Una Vita: Lolita sceglie il nome del figlio e causa un’altra crisi

La Casado fa sapere a suo marito Antonito di aver scelto finalmente come chiamare il loro bambino, ma questa sua decisione causa nuovi problemi in casa Palacios

Nuova crisi in casa Palacios nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che, molto presto, Lolita si ritrova a scegliere il nome del figlio, causando non pochi problemi. Il tutto accade quando Antonito fa sapere alla sua famiglia che la Casado vuole chiamare il bambino che stanno attendendo Abundio! Pare che il nome non piaccia per nulla a Ramon e questo genera il caos il casa Palacios. Ovviamente devono essere i due genitori a decidere come chiamare il futuro Palacios. Nonostante ciò, questa scelta provoca dei malumori all’interno della casa di questa famiglia di Acacias 38. Una vera e propria crisi familiare, quella di cui parlano le anticipazioni delle prossime puntate.

Attualmente il pubblico di Canale 5 sta già assistendendo ai problemi di casa Palacios. Ciò è accaduto a causa della lotta continua che ogni giorno nasce tra Lolita e Carmen. La prima ha deciso di proporre al suocero di andare a vivere insieme a lei e ad Antonito, dopo il suo matrimonio. Con grande felicità, Ramon e Carmen hanno accettato la proposta e ora i Palacios vivono tutti sotto lo stesso tetto. Il fatto che la Blasco svolga le faccende di casa, provoca un certo nervosismo in Lolita. Pare che l’atteggiamento poco carino che da tempo ha assunto la Casado sia generato dalla gravidanza

Carmen inizialmente ha cercato di mantenere salda la pazienza, ma poi ha ceduto. Da qui in poi sono iniziate le discussioni, lontano dagli occhi di Ramon e Antonito. Ma le voci girano velocemente ad Acacias e, dunque, i due uomini Palacios hanno scoperto quanto sta accadendo. Fabiana ha cercato più volte di mediare tra le due donne, ma senza ottenere risultati positivi. Le anticipazioni rivelano che presto Lolita e Carmen riescono a ritrovare la pace! Fortunatamente hanno la possibilità di chiarire tutti i loro problemi, ma in casa Palacios non si fermano le discussioni.

Subito dopo, si crea un’aria di tensione anche tra Ramon e Antonito, i quali mettono da parte tutti i dissapori in pochissimo tempo. La scelta del nome del bambino riporta nuovamente problemi in casa Palacios. Ma Lolita chiama davvero Abundio il figlio che attende? Secondo quanto è possibile sapere dalle anticipazioni spagnole, la Casado e Antonito decidono di chiamare il loro bambino Moncho! Purtroppo, i telespettatori italiani si ritroveranno ad assistere a momenti drammatici dopo la nascita del piccolo. Infatti, Lolita deve inizialmente affrontare seri problemi.

Dunque, la famiglia Palacios deve ancora superare momenti difficili!