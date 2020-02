Una Vita, Samuel riesce a salvarsi dall’ira di Jimeno? Nuovo omicidio

Una Vita anticipazioni italiane 2020, Samuel perde Lucia: come può salvarsi ora dalle minacce di Jimeno Batan? La scelta

Samuel riesce a salvarsi dall’ira di Jimeno Batan dopo aver perso Lucia? Le anticipazioni di Una Vita vedono l’Alday perdere per sempre la possibilità di mettere le mani sull’eredità dei Marchesi di Valmez. Il fratello di Diego ha bisogno di quel denaro per pagare il debito che ha con il pericoloso strozzino. Samuel riesce a giungere sull’altare con Lucia, ma accade qualcosa di inaspettato. Telmo si presenta in chiesa e si rivela come un uomo cambiato, in quanto si libera degli abiti sacerdotali. A questo punto, la Alvarado decide di non mettere più da parte i sentimenti che prova nei confronti di Telmo, abbandonando Samuel sull’altare. Ovviamente il gioielliere non prende affatto bene la decisione presa da quella che sarebbe dovuta essere la sua futura sposa. L’Alday si scaglia duramente con Lucia in chiesa e a placare la sua ira ci pensa Felipe. Dopo quanto accaduto, Samuel si ritrova costretto ad affrontare un grandissimo problema: come pagherà il suo debito a Jimeno Batan?

Anticipazioni italiane Una Vita: Jimeno Batan chiede a Samuel di commettere un nuovo omicidio

Senza i soldi dell’eredità dei Marchesi di Valmez, Samuel non ha più la possibilità di pagare il debito che ha con Jimeno Batan. Quest’ultimo, ovviamente, non reagisce bene di fronte a quanto sta accadendo. Le anticipazioni vedono il pericoloso strozzino chiedere un altro favore a Samuel. Promettendogli che in questo modo non dovrà più estinguere il suo debito, Jimeno ordina all’Alday di commettere un omicidio. Il gioielliere, per liberarsi finalmente dalla continua minaccia dello strozzino, deve uccidere la figlia di un politico. Sebbene abbia dimostrato più volte di essere una persona senza scrupoli, Samuel non riesce a commettere questo omicidio.

Samuel uccide Jimeno Batan, anticipazione Una Vita: l’Alday poi lascia Acacias

Samuel perde Lucia e ora non riesce neppure a uccidere la figlia del politico, come richiesto da Jimeno. Come può liberarsi per sempre dello strozzino? Ebbene l’Alday si ritrova costretto a mettere in atto un nuovo piano, che prevede la morte di Batan. Ebbene sì, il gioielliere decide di mettere un punto definitivo a questa storia, commettendo un nuovo omicidio. Samuel raggiunge Jimeno in chiesa e lo uccide! Finalmente, il fratello di Diego mette fine alle continue minacce del pericoloso strozzino e lascia Acacias. Dopo il salto temporale, lo vedremo tornare nel quartiere con sua moglie!