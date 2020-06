Una Vita Samuel e Genoveva, Ariza è stato ucciso: ecco chi è l’assassino

Ariza non è fuggito ma è stato ucciso! Questa è la scoperta che Samuel e Genoveva fanno nelle prossime puntate di Una Vita. L’uomo, arrivato ad Acacias ricattando la coppia, ha perso tragicamente la vita. I due coniugi Alday sono convinti che sia scappato dal ricco quartiere dopo aver truffato il Senatore Tapia. Quest’ultimo ha immediatamente contattato Samuel e Genoveva, a cui ha chiesto un risarcimento di tremila pesetas. Il motivo? Certo di aver subito una truffa da parte di Ariza, ritene responsabile dell’accaduto proprio l’Alday. In effetti, è stato Samuel a presentare il truffatore al Senatore. Ed ecco che ora vediamo il gioielliere costretto a trovare una soluzione per raccogliere il denaro, non solo per salvare la sua vita, ma anche quella di sua moglie. Entrambi rischiano di subire duri attacchi da parte di Tapia. Ad aiutarli ci pensa Liberto, il quale tende la sua mano verso Samuel, mentendo anche a Rosina. Le anticipazioni, però, annunciano che questo gesto non è sufficiente!

Una Vita anticipazioni: Cristobal ha ucciso Ariza, Samuel e Genoveva in pericolo

Momento difficile per Samuel e Genoveva, costretti a nascondersi ad Acacias. Ben presto scoprono che, in realtà, Ariza non è fuggito. Abbiamo visto, l’Alday pronto a partire per il Marocco, proprio per trovare il truffatore. In realtà, l’ultimo arrivato nel ricco quartiere spagnolo è stato ucciso! Ebbene sì, ad Acacias c’è un assassino. Ma di chi si tratta? Vi anticipiamo che a uccidere Ariza è stato Cristobal, l’uomo che Genoveva e Samuel temono più di tutti. La coppia ha paura di essere rintracciata proprio da questo misterioso uomo. Che cosa vuole dagli Alday? Nel corso delle prossime puntate, scopriremo tutta la verità sul passato di Genoveva. Scendendo nel dettaglio, ci riveleranno che la Salmeron era una prostituta, fuggita dalle grinfie del suo padrone, Cristobal. Proprio lui ha intenzione di approfittare di questa situazione per ottenere un ritorno economico.

Anticipazione Una Vita: Cristobal arriva ad Acacias, Samuel e Genoveva non riescono a fuggire da Acacias

Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che Cristobal arriva ad Acacias, dopo aver ucciso Ariza. A mettere al corrente di questa situazione Genoveva, ci pensa Marlen. Quest’ultima rivela alla sua amica che Cristobal è riuscito a comprendere la sua attuale posizione. A questo punto, la Salmeron chiede a Samuel di fuggire insieme da Acacias. La coppia riesce a portare a termine il suo piano? Il nuovo arrivato è sicuramente un uomo molto pericoloso. A prova di questo dettaglio c’è, appunto, la morte di Ariza. Vi anticipiamo che, purtroppo, Samuel e Genoveva non riescono a lasciare insieme il ricco quartiere! Come vi abbiamo già anticipato, i vicini abbandonano l’Alday in questa dura circostanza.