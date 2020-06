Una Vita anticipazioni, arriva Cristobal: Samuel abbandonato dai vicini

Anticipazioni Una Vita, l’arrivo di Cristobal mette in pericolo Samuel e Genoveva: Ariza ricatta la coppia Alday

Le anticipazioni di Una Vita vedono, attualmente, Samuel e Genoveva in serio pericolo, dopo l’arrivo di Cristobal. La coppia di Acacias 38 si ritrova, purtroppo, a vivere una situazione già abbastanza difficile. L’arrivo dell’uomo misterioso, Ariza, porta entrambi ad affrontare momenti di grande sconforto. Come aveva già immaginato Samuel, attraverso il denaro inviato da Genoveva a Marlen alcuni uomini pericolosi hanno capito dove si trovano. Il primo a giungere nel ricco quartiere spagnolo è proprio Ariza. Ma cosa vuole l’uomo misterioso dalla coppia Alday? Nel corso delle prossime puntate italiane di giugno 2020 lo vedremo ricattare Samuel. Scendendo nel dettaglio, il nuovo arrivato si dichiara pronto a rivelare a Cristobal, una persona che la coppia teme molto, la loro attuale posizione. In cambio del suo silenzio, Ariza pretende di essere messo in contatto con il Senatore Ojeda Tapia del Marocco. A questo punto, Samuel deve utilizzare tutte le sue risorse al fine di soddisfare la richiesta del nuovo arrivato. Ma quali sono le sue reali intenzioni?

Spoiler Una Vita: dopo l’uscita di scena di Ariza, arriva Cristobal e complica la vita di Samuel e Genoveva

Nel corso delle prossime puntate italiane vedremo Samuel e Genoveva in serie difficoltà. La coppia Alday si ritrova in un grosso problema a causa di Ariza. Come vi abbiamo già anticipato, l’uomo annuncia di essere giunto ad Acacias per ricevere un importante aiuto. Non appena Samuel riesce a risolvere il tutto, arriva un ulteriore problema. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Ariza prende in giro il Senatore, il quale ora chiede a Samuel di saldare i debiti del suo conoscente. Quando l’Alday cerca l’uomo per chiedergli spiegazioni, si accorge che la sua era solo una truffa. Infatti, Ariza sparisce nel nulla, lasciando addirittura la Spagna. Ed ecco che ad Acacias si presenta Cristobal. Quest’ultimo chiede alla coppia di sborsare una grossa somma di denaro.

Puntate italiane Una Vita: Samuel chiede aiuto ai vicini, ma non ottiene il risultato sperato

Samuel e Genoveva si ritrovano costretti a cercare una grossa somma di denaro, per sfuggire dal pericolo. Cristobal chiede loro soldi e in cambio lascerà per sempre libera la Salmeron. Quest’ultima, ricordiamo, in passato era una prostituta e lavorava proprio per Cristobal. Cosa accade a questo punto? Samuel cerca aiuto ai vicini di Acacias, ma non riceve il sostegno sperato! Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che nessuno, fatta eccezione per Liberto, decide di aiutare l’Alday.