Una Vita anticipazioni, chi è Ariza? Le vite di Samuel e Genoveva a rischio

Una Vita trame, chi è Ariza? Arriva ad Acacias un uomo che tormenta Samuel e Genoveva, anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, vedremo giungere ad Acacias Ariza, il quale inizia a chiedere informazioni su Samuel e Genoveva. Carmen, non conoscendo realmente le sue intenzioni, accoglie il nuovo arrivato e dà subito la notizia a Genoveva. Vi anticipiamo che la Salmeron, non appena apprende dell’arrivo di Ariza, appare preoccupata. Samuel non può, a questo punto, chiedere spiegazioni alla moglie, la quale non riesce a parlare della questione. In realtà, l’uomo è riuscito a trovare Genoveva attraverso il denaro che ha inviato a Marlen. L’Alday effettivamente aveva già immaginato che qualcuno avrebbe potuto trovarli. Ma cosa vuole Ariza dalla Salmeron? Dalle anticipazioni sappiamo che il nuovo arrivato chiede aiuto a Genoveva per scappare da Cristobal, che sta cercando anche lei. Di fronte a questa situazione, la Salmeron è costretta a rivelare al marito quanto sta accadendo. In cambio, Ariza manterrà il silenzio sull’attuale posizione di Genoveva.

Una Vita spoiler: Samuel e Genoveva costretti ad aiutare Ariza

Genoveva e Samuel sono costretti a cedere al ricatto di Ariza, altrimenti quest’ultimo rivelerà a Cristobal che si trovano ad Acacias. Un momento difficile per la coppia Alday, che proprio ora stava cercando di integrarsi nel ricco quartiere. Quella per conquistare Rosina e Susana è stata una missione complicata per la Salmeron. Ora deve preoccuparsi di questioni ben più pericolose! Per aiutare Ariza, Samuel deve utilizzare le sue conoscenze per contattare il senatore Ojeda Tapia. Il motivo? L’uomo vorrebbe fuggire dalla Spagna e raggiungere il Marocco, dove iniziare una nuova attività. Ma per riuscire ad affrontare il tutto ha bisogno di avere un aggancio all’interno del governo.

Una Vita news: Samuel aiuta Ariza, ma sia lui che Genoveva sono ancora in pericolo

In questo momento della trama di Una Vita vedremo Samuel cercare aiuto a Liberto. Come vi abbiamo già anticipato, il Seler appare abbastanza misterioso quando inizia ad aiutare l’Alday, tanto che Rosina si convince del fatto che la stia tradendo. Nel frattempo, Samuel riesce a ottenere il suo scopo, aiutando Ariza a realizzare il suo progetto. Dalle anticipazioni sappiamo che purtroppo Cristobal riesce a trovare la coppia.