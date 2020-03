Una Vita: Rosina vuole lasciare Acacias, la triste scelta di Liberto

Anticipazioni italiane Una Vita 2020, Genoveva seduce Liberto: Rosina dice addio al Seler

La trama diventa sempre più ricca di colpi di scena che vedono protagonisti i vicini di Acacias 38. In particolare, nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita vedremo una coppia vivere un periodo davvero difficile. Stiamo parlando di quella composta da Liberto e Rosina, i quali si ritrovano a separarsi a causa di un piano messo in atto da Ursula e Genoveva. Quest’ultima, vedova di Samuel, decide di allearsi con la Dicenta per vendicarsi dei vicini. Tra le loro vittime ci sono, appunto, Rosina e Liberto. La Salmeron seduce il Seler in casa Hidalgo, mentre Ursula fa in modo che Casilda assista alla scena. La domestica mette subito al corrente la sua padrona su quanto accaduto e da qui accade l’inaspettato. La madre di Leonor non crede inizialmente alle parole della cameriera, ma il tutto viene confermato dallo stesso Liberto. A questo punto, Rosina decide di lasciare il Seler! Non solo, Genoveva denuncia il nipote di Susana di abuso, al fine di farlo finire in carcere.

Una Vita puntate italiane: Liberto rischia il carcere, Rosina decide di lasciare Acacias

Rosina non ha alcuna intenzione di perdonare Liberto, il quale fa di tutto per di salvare il loro matrimonio. La madre di Leonor è distrutta, ma resta comunque ferma nella sua posizione. La donna non accetta neppure di testimoniare in tribunale in favore del marito. Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Genoveva si avvicina a Felipe. La Salmeron, come vi abbiamo già rivelato, è disposta a tutto pur di stare insieme all’avvocato dopo la morte di Samuel. Tornando a Liberto e Rosina, vi anticipiamo che quest’ultima prende una drastica decisione: lasciare Acacias! Ebbene, la madre di Leonor vuole completamente cambiare vita, dando il suo addio al ricco quartiere.

Anticipazione Una Vita: Susana scopre che Liberto sta pensando al suicidio

La scelta presa da Rosina getta nello sconforto totale Liberto. Il nipote di Susana cerca di convincere la sua amata a non lasciare per sempre Acacias, ma le sue suppliche non hanno dei risultati positivi. Casilda inizia, però, a preoccuparsi quando vede il Seler ubriaco. La situazione degenera e Susana trova una lettera del nipote. Liberto manifesta il suo intento di togliersi la vita e ovviamente la sarta non può non temere il peggio!