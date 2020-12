Una Vita, “Ramon lascia la serie”. Panico sul web, ma non è come sembra

Sui social è comparsa una notizia che sconvolge i fan di Una Vita: Ramon Palacios è pronto a lasciare Acacias. Ebbene il pubblico ha subito pensato che fosse arrivato il momento di dire addio a uno dei protagonisti più amati di sempre. A riportare questa brutta notizia è la foto di una copertina della nota rivista spagnola Hola. Questa immagine è stata prontamente condivisa da Juanma Navas, l’interprete di Ramon. L’attore ha pubblicato l’immagine in questione che riporta l’annuncio. Scendendo nel dettaglio, i fan hanno letto che Ramon Palacios, uno dei personaggi più amati di Acacias 38, lascia la serie a fine gennaio! Una notizia che ha gettato nello sconforto molti fan, ma attenzione non è come sembra! A rendere chiara la situazione ci ha pensato lo stesso Juanma, che sotto la foto ha ironizzato sul fatto che è finito sulla copertina della nota rivista spagnola, durante il giorno degli Innocenti: “Per una volta che sono finito sulla copertina di Hola…”. Dopo di che, ha aggiunto qualche hashtag ed è possibile notare la parola ‘bromas’ che significa ‘scherzo‘.

Dunque, si tratta di un annuncio che genera sicuramente il risultato che effettivamente si stava cercando. Sono diversi i fan che sono rimasti senza parole e che hanno prontamente commentato la falsa notizia, dicendosi tristi per l’uscita di scena di Ramon. Pare, dunque, che per il momento il Palacios non lascerà la soap opera spagnola. Altri utenti hanno subito rassicurato chi commentava dispiaciuto la fake news su Ramon. Sotto il post condiviso dall’attore, molti dichiarano di essersi davvero spaventati quando hanno letto l’annuncio riportato su questa falsa copertina della famosa rivista spagnola.

D’altronde non era sicuramente un evento impossibile quello riguardante l’uscita di scena di Ramon Palacios. Sono diversi i personaggi, tra cui anche protagonisti, che hanno già lasciato la soap opera. Dunque, non è un qualcosa di impossibile per la telenovela. Oltre ciò, nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna, la famiglia Palacios è in serio pericolo!

Anticipazioni spagnole Una Vita: la famiglia Palacios in pericolo

Da quando Antonito è entrato nel mondo della politica, la famiglia Palacios si ritrova a vivere momenti di forte tensione. Come annunciano le anticipazioni spagnole, qualcuno sta tramando alle spalle di Antonito e dei suoi cari. Pur di fermalo, c’è chi è disposto davvero a tutto. Pertanto, si teme che qualcuno nella famiglia Palacios possa essere attaccato. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane non resta che attendere, intanto i fan possono stare tranquilli per quanto riguarda Ramon, per ora.