Una Vita puntate spagnole: Lolita pronta a morire fa un inaspettato gesto

Brutte notizie per Lolita in Una Vita, secondo le ultime anticipazioni spagnole. Scendendo nel dettaglio, la malattia di cui soffre la Casado, a detta dei medici, è incurabile. Non ci sarebbero delle cure in grado di aiutare la moglie di Antonito a sopravvivere. Un duro momento per Lolita, la quale è consapevole del fatto che le restano pochi giorni di vita! Di fronte a questa triste realtà, la nuora di Ramon decide di arrendersi. A cercare una soluzione ci pensa Antonito, che si sente anche parecchio in colpa. Il giovane Palacios viene beccato da Lolita in compagnia di Natalia. Le anticipazioni rivelano che il figlio di Ramon si avvicina e si lascia sedurre dalla Queseda, che intanto sta mettendo in atto il suo piano con il padre Aurelio. Dopo aver ricevuto delle foto, Lolita intuisce che suo marito si è avvicinato un po’ troppo a Natalia. Per tale motivo, arriva per questa coppia la rottura. Ma la situazione si complica quando la Casado becca Antonito insieme alla ragazza. Di fronte a questa spiacevole sorpresa, Lolita sviene. Immediatamente viene trasportata in ospedale e qui i Palacios fanno un’amara scoperta.

Una Vita puntate spagnole: Lolita sta morendo? Antonito non si arrende e cerca aiuto al premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, mentre la Casado incontra Natalia

Tutti ad Acacias stanno male per la malattia incurabile di Lolita. Antonito fatica a trovare un medico che possa eseguire una cura efficace per salvare la moglie. Il Palacios chiede alla moglie di perdonarlo per il tradimento con Natalia e sembra tornare il sereno tra loro. Infatti, Lolita decide di perdonare Antonito. Non solo, convinta di avere ormai poco tempo per vivere, la Casado chiede a Ramon e a Carmen di prendersi cura di suo marito e del loro bambino. Le anticipazioni rivelano che Lolita chiede inaspettatamente di vedere Natalia, a cui fa una richiesta: potrà prendersi cura di Antonito quando lei morirà. Ma, intanto, il giovane Palacios non si arrende e cerca l’aiuto del noto medico Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel.

Anticipazioni spagnole Una Vita: il premio Nobel Santiago Ramón y Cajal propone ad Antonito e Lolita un trattamento sperimentale

Antonito chiede aiuto a Ramón y Cajal, il quale accetta di vedere il caso di Lolita, che afferma di essere pronta a morire. Il giovane Palacios incontra il medico, che però non gli dà molte speranze. Il dottore, realmente esistito, fa sapere ad Antonito che esiste un trattamento sperimentale che potrebbe salvare Lolita. Forse c’è ancora speranza per la povera Casado, che deve accettare di essere una cavia e provare questa cura. Nel frattempo, il pubblico spagnolo, nel corso delle puntate andate in onda in questi giorni in Spagna, ha dovuto salutare Felipe. L’avvocato lascia Acacias per raggiungere Tano e il suo saluto al quartiere è davvero commovente.