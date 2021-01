Una Vita puntate spagnole, Felipe trovato esanime: l’avvocato è squilibrato

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Felipe perde completamente la testa dopo il devastante attentato. A perdere la vita tocca anche a Natalia Quesada, la ragazza di cui l’avvocato di Acacias si innamora dopo Marcia. Un’altra perdita per l’Alvarez Hermoso, che condivide ancora una volta questo momento devastante con Ramon. Quest’ultimo si ritrova a fare i conti con ben due assenze, quella di Carmen e quella di suo figlio Antonito, entrambi morti durante l’attentato. Sono trascorsi cinque anni da quell’evento terribile e i vicini devono ancora riprendersi. In particolare, le conseguenze sono abbastanza evidenti nelle vite di alcuni vicini. Infatti, dopo questo salto temporale, i protagonisti appaiono tristi e disperati.

E mentre Rosina e Liberto affrontano una forte crisi economica, Felipe fa prendere un grosso spavento a Ramon. L’avvocato viene trovato privo di sensi all’interno della propria abitazione. Il tutto accade mentre l’Alvarez Hermoso dimostra di essere davvero devastato e di non aver ancora superato la morte di Natalia. I suoi vicini temono, infatti, che l’avvocato non si riprenderà presto. A prendersi cura di lui ci pensa un nuovo personaggio, l’infermiere Gerardo. Quest’ultimo fa sapere agli abitanti di Acacias 38 che Felipe ha avuto una crisi. Nel frattempo, dopo i decessi di Antonito e Carmen, Lolita e Ramon non sono più quelli di un tempo. Nuora e suocero non vanno per nulla d’accordo. Infatti, le anticipazioni rivelano che la Casado si ritrova a fare un ultimatum al Palacios: le dovrà chiedere scusa oppure sarà costretto a lasciare la loro abitazione.

Felipe è devastato dalla tragedia avvenuta cinque anni fa e Ramon cerca di dargli tutto il suo appoggio. L’avvocato dimostra di essere completamente squilibrato, ma Lolita gli chiede comunque di fare un discorso durante la messa che viene organizzata per ricordare le vittime dell’attentato. Ramon decide di non parteciparvi in quanto si sente sotto pressione e accusa la Casado di aver peggiorato le condizioni dell’amico con la sua richiesta. Ed ecco che il Palacios decide di trasferirsi a casa di Felipe e di lasciare così Lolita da sola. Improvvisamene, però, l’Alvarez Hermoso viene trovato svenuto accanto a una pozza di sangue proprio da Ramon.

A questo punto, il Palacios intende prendersi cura dell’amico, ma rifiuta qualsiasi aiuto da parte di Lolita! Quest’ultima è indignata per il comportamento che Ramon sta tenendo nei suoi confronti e si sfoga con Fabiana. Sembra che questa situazione, al momento, non sia destinata a cambiare. La rottura tra suocero e nuora è abbastanza evidente. Intanto, Felipe fatica a riprendersi. L’avvocato tratta anche in malo modo la povera Casilda.