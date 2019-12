Una Vita puntate spagnole: Felipe muore? L’avvocato investito da un’auto

Anticipazioni spagnole Una Vita, Felipe investito da un’auto: le sue condizioni sono subito critiche

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe subire un gravissimo incidente. Vedremo l’Alvarez Hermoso ricoverato in ospedale in condizioni davvero critiche. Tutti i vicini di Acacis saranno fortemente preoccupati per l’avvocato, nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana in Spagna. Il tutto accadrà dopo un incontro che Felipe ha con Marcia. Recentemente i telespettatori spagnoli, come vi abbiamo già anticipato, hanno visto l’avvocato confessare tutto il suo amore alla sua ex domestica, sebbene sia fidanzato con Genoveva. Marcia è, però, sposata con Santiago, un uomo molto aggressivo. I due si incontrano di nascosto, ma vengono scoperti proprio da Santiago. Quest’ultimo si scaglia duramente contro Felipe, minacciandolo di morte. Infatti, l’uomo si dice certo del fatto che la prossima volta userà la violenza. Dopo di che, proibisce a Marcia di incontrare nuovamente l’Alvarez Hermoso. Santiago scopre nuovamente sua moglie insieme a Felipe e minaccia ancora quest’ultimo. Di fronte ai vicini di Acacias, avviene così uno scontro fisico tra i due rivali. Ed ecco che proprio dopo quanto accaduto con Santiago, Felipe verrà investito da un’auto.

Una Vita puntate spagnole: Felipe lotterà tra la vita e la morte

Nel corso delle prossime puntate spagnole, Felipe subirà un grave incidente. L’avvocato, proprio quando si starà dirigendo a testimoniare per una nuova causa legata al passato rapimento di Marcia, verrà investito da un’auto. Le sue condizioni saranno sin da subito abbastanza gravi. L’Alvarez Hermoso verrà così ricoverato in ospedale, dove i medici non daranno buone notizie a Genoveva, la quale continuerà a stare al suo fianco. Ma Felipe morirà? Le anticipazioni spagnole segnalano che vedremo presto l’avvocato tornare a casa. Dunque, l’Alvarez Hermoso riuscirà a superare il tutto.

Felipe riuscirà a sopravvivere: intanto Mendez avvierà le indagini

Felipe tornerà finalmente a casa dopo il gravissimo incidente, mentre Genoveva avrà ormai scoperto di essere incinta. Intanto, il commissario Mendez inizierà delle indagini su quanto accaduto all’avvocato e, sin da subito, i suoi sospetti cadranno su Santiago. Non solo, la sua attenzione si concentrerà anche su Andrade, l’uomo contro cui avrebbe dovuto testimoniare Felipe. Genoveva, invece, penserà che dietro l’incidente ci sia lo zampino di Ursula. Sembra proprio che questa volta la Dicenta non centrerà nulla con l’accaduto.