Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe rischia la vita, Mauro si intromette

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe pronto a tutto per salvare Marcia

In Spagna prosegue la storyline che sta girando attorno a Felipe. L’avvocato di Una Vita non vuole darsi per vinto e continua a cercare la verità sulla sua amata. Pur di salvarle la vita e farla tornare al suo fianco, l’Alvarez-Hermoso si mette in contatto con Andrade. Quest’ultimo è un venditore di donne che pare abbia preso con sé anche Marcia. L’ex marito di Celia si spaccia per un compratore e incontra l’uomo colpevole della scomparsa della sua fidanzata. Nonostante venga fatto tutto con molta cautela, le cose non vanno assolutamente bene. Ancora perdutamente innamorata di Felipe, Genoveva si intromette per mettere scompiglio e alla fine lascia che il piano dell’avvocato non vada per il meglio.

Una Vita anticipazioni, puntate spagnole: Mauro salva la vita di Felipe

Felipe decide di incontrare Andrade da solo e comprare finalmente Marcia con i soldi chiesti in prestito a Genoveva. Mauro viene avvisato in tempo e per questo corre in soccorso del suo grande amico. Dalle anticipazioni di Una Vita arrivate direttamente dalla Spagna scopriamo che un colpo di scena del tutto inaspettato mette in subbuglio la trama dell’amatissima soap opera. Andrade scopre la verità sull’identità dell’Alvarez-Hermoso e questo lo mette in grave pericolo. San Emeterio evita però il peggio precipitandosi dal suo caro.

Anticipazione Una Vita: Mauro e Felipe uniti per salvare Marcia

Felipe arriva in tempo per evitare il peggio, anche se si sentono due spari che non sembrano promettere nulla di buono. Cosa sarà mai accaduto?! Al momento, le anticipazioni si interrompono qui e non possiamo ancora sapere cosa è accaduto di preciso ai due amici e al cattivissimo Andrade.