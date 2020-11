Una Vita puntate spagnole: l’arresto per la morte di Felicia, c’entra Felipe

C’entra Felipe nell’arresto che avviene ad Acacias in questi giorni, in quanto a finire dietro le sbarre è la sua amante. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Natalia Quesada viene trasportata in carcere con l’accusa di aver ucciso Felicia! Da ormai diverso tempo, si sta indagando sull’omicidio della ristoratrice. In particolare, a voler scoprire la verità è Marcos, l’uomo con cui la donna decide di rifarsi una vita. Non si sa, però, cosa accada realmente il giorno in cui Felicia perde tragicamente la vita. Ciò che è uscito fuori in queste settimane è che la madre di Emilio e Camino viene avvelenata! Ma da chi? Questo è quello che ora Mendez deve scoprire e tutti gli indizi sembrano portare alla colpevolezza di Natalia, la giovane sorella di Aurelio.

Questi due nuovi personaggi scombussolano un po’ il quartiere. Inizialmente la ragazza si avvicina ad Antonito, con lo scopo di rovinare il suo matrimonio con Lolita. Dopo di che, entrambi i fratelli Quesada si alleano con Genoveva. Quest’ultima, però, sbaglia una mossa e finisce per mettere in pericolo Natalia. La Salmeron ha un nuovo piano: tenere sotto controllo Felipe, avvicinandolo alla sua nuova amica. A questo punto, la giovane Quesada seduce l’Alvarez Hermoso, ignaro di tutto. Ma accade qualcosa di inaspettato: tra Felipe e Natalia nasce un sentimento vero! Per contrastare la loro storia, Genoveva propone alla sua alleata una nuova mossa. Scendendo nel dettaglio, la Salmeron vuole che la Quesada ingelosisca l’Alvarez Hermoso con Pierre Caron.

Genoveva non immagina che l’uomo è disposto a tutto pur di stare insieme a Natalia e arriva a minacciare quest’ultima: se non rispetterà il piano, la denuncerà alle autorità come una spia della Germania. Ora la Salmeron deve cambiare completamente rotta e mettere in salvo la ragazza, che rischia il carcere anche perché ritenuta la possibile colpevole della morte di Felicia. In particolare, la dark lady pensa con Aurelio di rapire Natalia, con lo scopo di salvarla e allontanarla da Acacias. Ma quando avviene il rapimento, Felipe riesce a impedire il tutto, con l’aiuto di Jacinto e Ignacio. Quando il Quesada scopre quanto accaduto, racconta tutto alla sorella, la quale si infuria quando scopre che è stata una sua idea.

Ma il peggio deve ancora venire. Mentre sta per baciare Felipe, Natalia viene arrestata! A questo punto, l’Alvarez Hermoso teme che Mendez non abbia rispettato il loro accordo, in quanto avrebbero dovuto incontrarsi quello stesso pomeriggio, e decide di assumersi la responsabilità della difesa della sua nuova amante. Intanto, Genoveva consiglia ad Aurelio, preoccupato per la sorella, di fidarsi dell’avvocato. A questo punto, la Salmeron e Felipe si alleano di nuovo e, questa volta, per aiutare Natalia. Infatti, sotto consiglio di quest’ultima, l’Alvarez Hermoso decide di coinvolgere la sua ex moglie nella difesa.

Nel frattempo, Aurelio e Marcos si affrontano di fronte a tutti i vicini armati di pistole!