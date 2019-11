Una Vita puntate Spagna: Ursula pronta a commettere un nuovo omicidio

Anticipazioni spagnole Una Vita, Ursula pronta a uccidere Genoveva

Ebbene i telespettatori spagnoli di Una Vita stanno vedendo Ursula tornare come un tempo. E mentre il pubblico italiano continua a vederla in vesti completamente diverse dal passato, in Spagna la situazione è ben diversa. La Dicenta dimostra di avere una forte instabilità mentale ed è impossibile non notare la sua follia. Scendendo nel dettaglio, Ursula torna quella di un tempo dopo la morte di Samuel. L’ex governante si allea con la vedova dell’Alday, Genoveva, la quale intanto si innamora perdutamente di Felipe. L’alleanza tra le due donne arriva ad avere una conclusione, quando Genoveva decide di dedicarsi completamente all’Alvarez Hermoso, lasciando perdere le perfide intenzioni di Ursula. La Dicenta, nel frattempo, dimostra di essere rimasta fortemente delusa dal comportamento della sua nuova amica, che diventa automaticamente una sua nemica! La fidanzata di Felipe decide di allontanare completamente dalla sua vita Ursula licenziandola. Ed è a questo punto che Ursula mostra a tutti i vicini di Acacias la sua follia!

Una Vita puntate spagnole: violenta lite tra Ursula e Genoveva

Non è di certo la prima volta che Ursula cade nella follia. Questa volta per la Dicenta sembra essere arrivato il momento di dare una svolta decisiva alla sua vita. In particolare, l’ex governante è convinta di aver visto Cayetana, la quale avrebbe addirittura dato delle istruzioni per vendicarsi dei suoi nemici. Augustina e Fabiana sono sempre più preoccupate di fronte ai continui gesti folli della Dicenta. Ed ecco che si scatena inevitabilmente una violenta lite tra Ursula e Genoveva! A mettere le cose al proprio posto ci pensa Felipe, il quale salva la vita alla sua attuale fidanzata intervenendo tempestivamente.

Anticipazione Una Vita, Genoveva finisce nel mirino di Ursula: la Dicenta pronta a uccidere di nuovo

Genoveva e Felipe annunciano in pubblico il loro fidanzamento. Proprio in questa circostanza, Ursula dimostra di essere completamente folle. La vecchia istitutrice punta un’arma da fuoco contro la vedova di Samuel! Ora l’unica intenzione della Dicenta è proprio quella di mettere fine alla vita di Genoveva. Pertanto, la fidanzata di Felipe dovrà fare molta attenzione, in quanto è finita nel mirino di Ursula e sappiamo bene che quest’ultima non si fa troppi problemi prima di commettere un omicidio! E se questa volta Felipe riesce a mettere in salvo Genoveva, la prossima volta potrebbe arrivare troppo tardi.