Una Vita puntate Spagna: duello per Antonito, Lolita finisce in ospedale

Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito dovrà scontrarsi a duello, Lolita finisce in ospedale

Antonito e Lolita dovranno affrontare un periodo molto difficile. Questo è ciò che ci annunciano le anticipazioni spagnole di Una Vita. Il giovane Palacios dovrà essere protagonista di uno scontro a duello con un nuovo personaggio. Quanto accadrà al figlio di Ramon getterà tutta la famiglia nello sconforto. Saranno, infatti, tutti preoccupati per ciò che potrebbe succedere durante questo duello. In particolare, vivrà un periodo di grandi paure proprio Lolita. L’ormai ex domestica non riuscirà ad affrontare questa situazione, in quanto la paura di perdere il suo Antonito sarà davvero forte. Ad Acacias non sentiamo più parlare di duelli da quando Arturo Valverde ha scelto di mettere al primo posto la pace con i suoi vicini. Ora si torna nuovamente a vedere uno dei protagonisti rischiare la vita in un combattimento abbastanza pericoloso. Ma chi è che sfiderà il nostro Antonito? Nel corso delle ultime puntate spagnole, i telespettatori hanno assistito all’arrivo di un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Ildelfonso.

Trame Spagna Una Vita, l’arrivo di Ildefonso ad Acacias: Lolita finisce in ospedale

Vi abbiamo già anticipato l’arrivo di Ildelfonso ad Acacias. Questo nuovo personaggio, a quanto pare, porterà subito problemi nel ricco quartiere spagnolo. Non sappiamo di preciso quale sia il motivo per cui il giovane chiederà al Palacios una sfida a duello. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che ci sarà tanta preoccupazione nella famiglia Palacios. Proprio a causa di quanto starà accadendo, Lolita finirà in ospedale. L’ex domestica non sopporterà tale situazione e, a causa della paura che starà ormai provando, avrà un malore. La Casado verrà così trasportata e ricoverata in ospedale per il suo stato d’ansia.

Una Vita spoiler Spagna, Lolita dopo il ricovero in ospedale: Ramon dà buone notizie

Fortunatamente arriveranno anche buone notizie: Ramon informerà i vicini dello stato di salute di Lolita, che si sarà ripresa. Dunque, la Casado non correrà nessun pericolo. Ma cosa accadrà ad Antonito? Pare che il duello verrà evitato e, dunque, il giovane Palacios sarà salvo. I telespettatori spagnoli, al momento, stanno vedendo Antonito e Lolita costruire una famiglia, dopo il tanto atteso matrimonio.