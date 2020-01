Una Vita cast: arrivano l’attraente Ildefonso e il misterioso Julio

Cast Una Vita puntate spagnole, ad Acacias arrivano due nuovi personaggi: Cisco Lara interpreta Ildefonso Cortés

Il cast di Una Vita accoglie due nuovi attori. Stiamo parlando di Cisco Lara e Adrián Reyes. I due sono pronti a entrare ufficialmente nella trama della nota soap opera spagnola, ma quali sono i ruoli che rivestiranno. Secondo le anticipazioni rilasciate da Mizonatv, il primo interpreta Ildefonso Cortés dal capitolo 1.172. Dunque, ci rendiamo conto che mancano ancora diversi mesi prima che ciò avvenga in Italia. Nel frattempo, vi anticipiamo che il nuovo arrivato rappresenterà un gentiluomo affabile e attraente. Ildefonso è, precisamente, un giovane erede militare del Marchese de Pontones, aristocratico stravagante e ricco che ha intenzione di lasciare la sua grande eredità al suo unico nipote. Il suo arrivo ad Acacias avverrà per mano di Rosina, che deciderà di proporlo come pretendente per la figlia della sua amica Felicia, ovvero Camino. Vi abbiamo già parlato di quest’ultima, che avvia una relazione con un’altra donna, Maite. Le due sono protagoniste della prima storia d’amore tra due donne ad Acacias e l’arrivo di Ildefonso manderà all’aria i loro piani.

Una Vita anticipazioni spagnole: ad Acacias arriva Julio Expósito interpretato da Adrián Reyes

E mentre Ildefonso arriverà ad Acacias come pretendente di Camino, farà il suo ingresso anche Julio Expósito dal capitolo 1.175. Il nuovo arrivato è interpretato da Adrián Reyes. I telespettatori spagnoli si renderanno conto della sua presenza quando vedranno un uomo sconosciuto iniziare a girovagare per il quartiere. L’uomo farà delle domande su Bellita, un’altra new entry. Ben presto, Julio si rivelerà come ammiratore della donna. Vi anticipiamo che il nuovo arrivato dimostrerà di essere un bravo ragazza, sia per la sua semplicità che per la sua grazia. Dopo un permesso militare, arriverà nel quartiere alla ricerca di Bellita, poiché prova ammirazione per lei e suo marito.

Trame Una Vita nuovi personaggi: dopo l’uscita di scena di Ursula arrivano nuovi personaggi

Il cast di Una Vita si arricchisce, dunque, di nuovi e interessanti personaggi. Da poco i telespettatori spagnoli hanno assistito alla definitiva uscita di scena di un personaggio chiave della trama della soap. Stiamo parlando ovviamente di Ursula, la quale viene tragicamente uccisa.