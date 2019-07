Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita scopre di essere incinta

Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita è incinta

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano finalmente una bellissima notizia: Lolita è incinta. L’ex domestica degli Alvarez Hermoso fa questa scoperta durante un periodo di forte caos ad Acacias. Infatti, stanno tutti combattendo contro una vendetta molto importante. A decidere di vendicarsi contro tutti i vicini sono Ursula e Genoveva, la vedova di Samuel. Le due si uniscono per rovinare la vita di ognuno di loro e iniziano attraverso gli affari. Ma mentre la Dicenta, aiutata dal nuovo marito di Genoveva, Alfredo, continua con la sua vendetta, la ragazza inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa. In particolare, la giovane si pente del suo comportamento, quando fa arrestare Liberto con l’accusa di violenza. Il suo obbiettivo è quello di far lasciare il Soler e Rosina. Genoveva fa in modo che Casilda la becchi tra le braccia di Liberto, per poi accusarlo. Ma ecco che, durante il processo, la ragazza decide di testimoniare in favore del Soler.

Una Vita puntate spagnole: Lolita affronta Genoveva e poi confessa a Fabiana di essere incinta

Liberto e Rosina si sono lasciati, a causa della vendetta messa in atto da Ursula e Genoveva. Quest’ultima, però, decide di fermarsi e di non permettere al giudice di condannare il Soler per violenza. Ma ormai tutti ad Acacias hanno compreso quanto sta accadendo e la prima a scagliarsi contro la vedova di Samuel è Lolita! In pieno centro, la moglie di Antonito non le manda a dire a Genoveva, che viene umiliata di fronte a tutti. L’ex domestica degli Alvarez Hermoso si mostra, però, abbastanza tesa. Il suo nervosismo non riguarda solo quanto accaduto, ma confessa a Fabiana di essere incinta.

Anticipazione Una Vita: Lolita dà la lieta notizia a tutti i suoi cari

Lolita scopre di aspettare il suo primo figlio e la prima che viene a conoscenza di questa lieta notizia è Fabiana. Poco dopo, quando le acqua iniziano a calmarsi, la moglie di Antonito rivela ai suoi familiari di essere incinta. Una bellissima sorpresa per la famiglia Palacios, che non ha avuto momenti molto sereni in questi ultimi tempi. Non solo, si tratta anche di una lieta notizia per il pubblico, che da sempre ama la spontaneità di Lolita.