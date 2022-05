Negli episodi che andranno in onda in questo mese Natalia finisce in carcere, mentre Alodia crede di essere incinta e qualcuno lascia Acacias

Le anticipazioni spagnole di Una Vita fanno sapere che ad Acacias ci sono molti cambiamenti! Il pubblico di Canale 5, nelle puntate che andranno in onda a maggio 2022, assisterà all’arresto di Natalia e alla decisione di Marcos di chiudere Alodia in convento. Gli Olmedo lasciano per sempre il quartiere e Alodia teme di essere rimasta incinta dopo essersi concessa a Ignacio. Nel frattempo, la famiglia Palacios è in serio pericolo

Natalia in carcere e Mendez scompare

Continuano le discussioni tra Anabel e Marcos, mentre Miguel cerca di trovare il punto debole di Aurelio. Intanto, Genoveva incoraggia Natalia ad andare avanti con il loro piano che vede protagonista Felipe. La giovane Quesada non sa ancora che sta per accaderle qualcosa. Scendendo nel dettaglio, proprio quando sta per incontrarsi con l’avvocato, qualcuno cerca di rapirla. Grazie all’aiuto di Jacinto e Ignacio, Felipe riesce a salvare Natalia dal rapimento. Solo in un secondo momento, la Quesada scopre che dietro tutto c’è lo zampino di Genoveva e Aurelio.

Quest’ultimo le spiega che stavano cercando di mettere in atto un finto rapimento per salvarla dalle minacce di Caron. Mendez deve incontrare Felipe, ma non arriverà mai all’appuntamento. Infatti, l’investigatore privato viene aggredito. Ovviamente, l’Alvarez Hermoso si preoccupa parecchio per la sua misteriosa assenza. Ed ecco che Natalia viene arrestata, di fronte a Felipe! La Quesada finisce in prigione e l’avvocato decide di prendere le sue difese. Aurelio inizialmente non è d’accordo, ma poi accetta che sia lui il legale della sorella.

Genoveva e Felipe firmano la pace, Anabel finisce in convento

Si arriva a un momento di pace per Felipe e Genoveva. I due decidono di collaborare per salvare Natalia. Anabel riesce a evitare che un confronto tra Marcos e Aurelio finisca nel peggiore dei modi. Dopo di che, litiga con suo padre, il quale decide di mandarla in convento. Nel frattempo, Genoveva fa visita a Natalia in prigione e la risveglia da un brutto incubo. Non solo, la giovane Quesada in carcere si ammala e prende la febbre. La Salmeron capisce che c’è qualcosa di strano in questi terribili sogni della sua amica e capisce che c’entra Marcos.

Ora vuole scoprire la verità, ma Natalia sembra non avere intenzione di rivelarle nulla su quanto accadde in Messico tempo fa. Intanto, secondo le anticipazioni di Una Vita, Felipe scopre che Mendez, prima di essere aggredito, aveva scritto il nome di Soledad!

Una Vita anticipazioni: Daniela smascherata lascia Acacias

Sabina ha sempre più sospetti su Daniela, tanto che cerca di tenderle una trappola. La cameriera, però, riesce a cavarsela. Scatta un bacio tra lei e Miguel, il quale poco dopo si ritrova a fare i conti con la realtà. Anche lui inizia ad avere dei dubbi. A questo punto, chiede a Roberto di rivelargli la verità sulla famosa rapina di Zurigo e scopre così che i suoi genitori non sono morti, bensì si trovano in carcere. In gran segreto, successivamente, Daniela entra in cantina alla ricerca di prove, ma viene beccata proprio da Miguel!

Il ragazzo si scaglia contro la cameriera, dopo aver finalmente compreso di essere stata ingannata. Daniela non può fare altro che ammettere di essere una spia, ma ci tiene a precisare che non gli ha mai mentito sui suoi sentimenti. Dopo di che, decide di lasciare Acacias e saluta Miguel con una lettera, attraverso la quale gli anticipa che non denuncerà i suoi nonni.

Miguel fa una rapina, gli Olmedo lasciano Acacias

In seguito, Miguel si introduce di nascosto in casa Bacigalupe per rubare la cassaforte di Marcos, che lo becca in flagrante! Il padre di Anabel è pronto a chiamare la polizia, ma per lui la situazione si complica. Con l’aiuto di Roberto, Miguel riesce a cavarsela e lascia legato e privo di sensi Marcos. A trovarlo è Soledad. Il giovane avvocato decide di consegnare il bottino ad Alberto e annuncia che lascerà Acacias per andare in Svizzera. Anche Sabina e Roberto vanno via dal quartiere spagnolo. Pertanto, Miguel invia una lettera a Felipe, lasciandogli il potere di gestire la vendita del ristorante.

Alodia teme di essere incinta, Casilda preoccupata

Alodia si concede a Ignacio, il quale poi va via indifferente. La ragazza ha l’umore a terra, in quanto teme che sia stato un errore e decide di sfogarsi con Casilda. Non solo, Alodia pensa che potrebbe essere rimasta incinta. Intanto, José Miguel vuole ancora indagare sul ragazzo. Bellita, invece, è concentrata sull’uscita del suo album e della sua biografia.

Alodia si fa illusioni quando riceve le scuse di Ignacio, ma Casilda le consiglia di restare con i piedi per terra. Inoltre, incoraggia la sua amica a parlare con il ragazzo della sua eventuale gravidanza. Casilda crede che Ignacio potrebbe scappare e abbandonare Alodia se fosse davvero incinta.

Non mancano i momenti simpatici con Servante e la sua squadra di Churro Va. Lolita, Rosina e Casilda entrano a far parte del gruppo e subito dopo anche Liberto finisce per prendere parte alla competizione con loro. Ebbene, alla fine, la squadra vince la gara.

Soledad collabora con Fausto, i Palacios in pericolo

Soledad continua a vedersi con Fausto, costretta ad accettare le sue condizioni. Ora teme che l’uomo possa attaccare Antonito e la sua famiglia. Fabiana la becca proprio nel momento in cui lei e il suo amico si stanno scambiando delle borse.

Ramon cerca in tutti i modi di riportare Antonito sulla vecchia strada senza riuscirci. Infatti, esce sul giornale la nuova intervista del giovane politico, che riesce ancora a creare il caos. I Palacios sono in serio pericolo. Non sanno che gli anarchici li stanno spiando a distanza.