Una Vita puntate dal 29 maggio al 4 giugno: Acacias cambia per sempre

Una tragedia colpisce Acacias nelle prossime puntate italiane di Una Vita, seguita da un salto temporale di cinque anni! Ma prima di assistere a questi grandi colpi di scena, il pubblico di Canale 5 vedrà Fabiana accettare la proposta di matrimonio di Servante e insieme si mostrano innamorati come due adolescenti, sorprendendo i loro vicini. Carmen, Casilda e Alodia fanno una graditissima sorpresa all’ex domestica, regalandole il vesto da sposa. Il matrimonio di Fabiana e Servante diventa un evento per tutto il quartiere, forse l’ultimo che porta spensieratezza tra i vicini.

Bellita scopre che José Miguel ha prenotato una suite in un hotel e inizia a credere che la stia tradendo. Ma ecco che si presentano a casa Cinta ed Emilio, i quali tornano ad Acacias a sorpresa per sostenerla con il lancio del libro e del nuovo album. La cantante approfitta della presenza della giovane coppia per convincere Ignacio a prendersi le sue responsabilità con Alodia sposandola.

Il ragazzo, però, sparisce e i Dominguez credono che a questo punto abbia definitivamente abbandonare la domestica. All’improvviso, Ignacio e Alodia annunciano alla famiglia il loro matrimonio. Fatto ciò, la ragazza chiama la sua futura suocera Candelaria e si prepara a fare ritorno al suo paese per dare la notizia anche ai genitori. Invece, Cinta ed Emilio tornano a Parigi.

Marcos è furioso per la fuga di Anabel e Genoveva mette il dito nella piaga facendogli sapere che la figlia si è sposata in segreto con Aurelio. Dopo di che, va avanti con il suo piano, svelando a Felipe che Natalia è stata abusata in passato dal Bacigalupe. L’avvocato decide di dare il suo conforto alla Quesada, la quale riesce finalmente a rivelargli cosa accadde in Messico. In questa fase, Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos, mentre Felipe affronta quest’ultimo di fronte a tutti i vicini.

La Salmeron mette in atto l’ultima parte del piano seducendo il Bacigalupe, in modo che la sua amica possa entrare in casa e accoltellarlo. Nel frattempo, Felipe riceve un biglietto da parte di Genoveva in cui gli comunica che Natalia è in pericolo. L’Alvarez Hermoso si precipita nell’abitazione e trova Marcos senza vita. Ebbene, lo scopo della dark lady è quello di far ricadere la colpa dell’omicidio sull’avvocato.

Ed ecco che Felipe viene arrestato. Natalia, però, non ha alcuna intenzione di permettere che sia lui a pagare ingiustamente. Così, si consegna alla polizia, mettendosi anche contro Genoveva. Intanto, Aurelio cerca di mostrarsi con Anabel come un marito amorevole. In realtà, sta preparando il terreno per eliminarla e impadronirsi del patrimonio dei Bacigalupe.

Nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022, il salotto che Rosina organizza al ristorante Nuovo Secolo si rivela un fallimento. La Rubio incolpa Carmen di quanto accaduto. Le due litigano ancora, così Liberto prende la decisione di farle lavorare a giorni alterni.

Una Vita anticipazioni settimanali: scoppia la bomba, salto temporale

Lolita continua a fare dei terribili incubi, in cui Antonito e Moncho muoiono uccisi. Il giovane politico, intanto, annuncia che diventerà ministro del lavoro. Leonardo consegna a Soledad la dinamite e le ordina di preparare l’attacco, in due giorni. Ramon scopre l’uomo mentre sta spiando Lolita. Quando fugge via, il Palacios cerca di fermalo, ma non ci riesce. Pensa così di consigliare ad Antonito di procurarsi una scorta. Quando, però, lo vede felice per il suo nuovo incarico, decide di attendere.

Purtroppo, arriva il momento della tragedia, che nessuno riesce a fermare. Leonardo e Soledad tornano ad Acacias per fare scoppiare la bomba. L’attentato anarchico crea una vera e propria strage! Perdono la vita durante l’esplosione Carmen, Antonito e Marcelina. Nel frattempo, Aurelio approfitta del caos per uccidere Anabel. Non sa che, invece, Genoveva ha appena ordinato a una donna di eliminare Natalia in carcere.

Avviene così il salto temporale di cinque anni. Tutti prendono parte alla messa in memoria dei scoparsi, tranne Ramon e Felipe, segnati dall’accaduto. Lolita ha mandato Moncho a Cabrahigo e non riesce a trovare la serenità con il suocero. Rosina e Liberto sono caduti in rovina e Alodia ha avuto un aborto dopo il matrimonio con Ignacio. L’ex domestica ora si comporta come una donna snop, moglie di un importante dottore.

Arrivano nuovi personaggi ad Acacias: la coppia composta da David e Valeria, i quali nascondono non pochi segreti. Per Rosina stanno arrivando nuovi problemi con la visita di sua sorella e sua nipote. Ramon appare sempre più incattivito, mentre Lolita non sa cosa fare. Anche Felipe è sempre nervoso e aggressivo con tutti.

Al posto del ristorante Nuovo Secolo c’è un nuovo locale gestito da una nuova famiglia, i Sacristan. Ed ecco che arriva un’automobile di lusso, dalla quale scendono Aurelio e Genoveva, diventati marito e moglie. Si scopre, intanto, che Hortensia e Azucena (sorella e nipote di Rosina) stanno mentendo sul motivo per cui sono giunte ad Acacias.