Una Vita, Casilda viene venduta? Arriva un principe ad Acacias

Una Vita anticipazioni spagnole 2020: un principe arriva ad Acacias e fa una proposta inaspettata per Casilda a Rosina e Liberto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita non sono per nulla rassicuranti. Sono diversi gli eventi tragici che hanno colpito Acacias 38 in questo periodo. Ora a vivere un vero e proprio incubo è Casilda. La domestica riceve inizialmente alcuni telegrammi inquietanti, per cui non può non preoccuparsi. Ed ecco che nel ricco quartiere spagnolo fa il suo ingresso un nuovo personaggio, durante la puntata che andrà in onda oggi in Spagna. Stiamo parlando di Izam, un principe marocchino. L’uomo non ha intenzioni positive, tanto che lo vedremo fare una triste proposta a Rosina e Liberto. I due coniugi Seler si ritroveranno costretti a fare una scelta molto importante, che riguarderà il futuro di Casilda. Una brutta notizia per la giovane domestica, la quale, dopo la morte di Martin, non è riuscita a ritrovare l’amore. Ora le si presenterà di fronte un futuro inaspettato e anche incerto. Il motivo? Vi anticipiamo che il principe marocchino Izam, arrivato ad Acacias, apparirà molto interessato a Casilda.

Anticipazioni spagnole Una Vita: il principe Izam vuole comprare Casilda per sposarla

La vita di Casilda, dopo l’arrivo del principe Izam, potrebbe cambiare. Un destino incerto quello della dolce domestica. Le anticipazioni vedono, infatti, il nuovo arrivato fare una proposta inaspettata a Rosina e Liberto. Scendendo nel dettaglio, l’uomo proporrà ai due coniugi Seler di vendergli Casilda, non come domestica, ma per poterla sposare. Non appena arriverà nel quartiere, proprio nel corso della puntata che andrà in onda oggi in Spagna, cercherà di diventare amico di Rosina e Liberto, con i quali intratterrà una conversazione piacevole. Di fronte alla proposta del principe Izam, i coniugi Seler resteranno davvero senza parole. Ma quale decisione prenderanno sul futuro di Casilda?

Casilda, Una Vita: la domestica potrebbe diventare la moglie del principe Izam

Rosina e Liberto venderanno Casilda? Il principe sembrerà disposto a tutto pur di avere come moglie la domestica. Ma perché proprio lei? Questo è un mistero che sicuramente risolveremo nel corso delle prossime puntate spagnole. Intanto, le anticipazioni rivelano che i due coniugi non sapranno cosa rispondere. Ricordiamo che, al momento, la soap non sta girando le puntate. Come vi abbiamo già rivelato, le registrazioni si sono fermate a causa della diffusione del Coronavirus. Uno dei personaggi di Acacias, inoltre, ha contratto il virus. Stiamo parlando di Maria Blanca, l’interprete di Carmen.