Carmen di Una Vita con il Coronavirus: ecco come sta Maria Blanco

Carmen di Una Vita ha il Coronavirus: Maria Blanco rivela ai fan il suo attuale stato di salute

Maria Blanco, interprete di Carmen in Una Vita, ha contratto il Coronavirus. L’attrice spagnola, qualche giorno fa, annunciava la notizia sul suo profilo Instagram, facendo preoccupare un po’ tutti. La foto che la ritraeva con la mascherina e ricoverata in ospedale non poteva non gettare nel panico i fan della soap opera spagnola. Infatti, Carmen è un volto amato dal pubblico. La sua dolcezza e la sua serenità sono alcuni dei valori che i fan hanno apprezzato nel tempo. L’attrice, con ironia, ha scelto di far sapere ai telespettatori la sua drammatica situazione. Qualche ora fa, Maria Blanco è tornata sui social per informare il pubblico sul suo attuale stato di salute. Scendendo nel dettaglio, l’interprete di Carmen rivela ai fan che sta meglio. Non solo, l’attrice ci tiene anche a ringraziare tutti coloro che la stanno sostenendo in questo momento così difficile.

Una Vita, l’interprete di Carmen sta meglio: Maria Blanca condivide un nuovo messaggio su Instagram

“Amici, sto meglio, a poco a poco. Andrò avanti e quando lo farò nulla mi fermerà”, dichiara Maria Blanco di Una Vita. Al momento, l’interprete di Carmen sta ancora combattendo la sua battaglia contro il Coronavirus in ospedale. “Vi amo così tanto. Grazie per il vostro amore e la vostra preoccupazione”, conclude così il suo post su Instagram la Blanco. La sua foto, che la ritrae in un letto d’ospedale, aveva gettato nello sconforto i telespettatori che seguono con passione le vicende legate agli abitanti di Acacias. Fortunatamente, ora l’attrice confessa che sta meglio. Dunque, sul Coronavirus, pare che l’interprete di Carmen stia avendo la meglio. Ora Maria non vede l’ora di riabbracciare la figlia.

Carmen di Una Vita, duro momento: le soap opera spagnole si fermano

Un momento difficile quello che sta affrontando Maria Blanco. Qualche giorno fa, Juanma Navas, l’interprete di Ramon, condivideva su Instagram un messaggio per sostenere tutti coloro che stanno combattendo contro il virus. L’attore aveva riservato anche un saluto alla sua collega. Proprio a causa della diffusione del Coronavirus, le riprese della nota soap opera spagnola si sono fermate, come anche quelle de Il Segreto.