Carmen di Una Vita ha il Coronavirus: Maria Blanco ricoverata

Carmen di Una Vita ricoverata in ospedale: Maria Blanco condivide una foto che prova la sua positività al Coronavirus

Duro momento per Maria Blanco, interprete di Carmen in Una Vita. L’attrice ha condiviso in queste ultime ore una foto che la ritrae ricoverata in ospedale con la mascherina. Dunque, sembra ormai chiaro che Maria Blanco potrebbe aver contratto il Coronavirus. In un letto d’ospedale, l’attrice spera di poter tornare presto a casa. In particolare, vorrebbe dire a sua figlia che questo è solo un sogno. Sono diversi i messaggi che i fan stanno lasciando sotto il post condiviso da Maria. Un momento davvero triste per l’attrice, che appare nella foto con gli occhi stanchi, ma anche pieni di speranza. Nel frattempo, il pubblico le consiglia di mantenere la calma e di continuare a sperare per il meglio, in quanto questa situazione presto dovrebbe avere una soluzione. Anche in Spagna, sappiamo bene, la diffusione del Coronavirus sta devastando i cittadini.

Una Vita, l’interprete di Carmen ricoverata in ospedale con la mascherina: il messaggio di Maria Blanco

“Amici terrestri, vengo in pace. Esseri della NASA, sono molto gentili e si prendono molto cura di me, ma ho paura. Voglio solo andare a casa, come E.T., essere di nuovo con i miei. Svegliarmi e dire a mia figlia: ‘Bene, bene, quello che ho sognato'”, così Maria ha pubblicato la notizia, cercando di essere positiva e ironica. Sembra proprio che l’attrice abbia contratto il Coronavirus e che sia, attualmente, ricoverata in isolamento all’interno di una struttura ospedaliera. Solo qualche giorno fa, si parlava della possibile positività al virus per Alejandra Meco, la quale pare oggi stia meglio. L’interprete di Carmen di Una Vita, però, si ritrova al momento a combattere questa dura battaglia.

Maria Blanco in ospedale: chiusi i set di Una Vita e de Il Segreto

L’interprete di Carmen non ci fa sapere quali siano realmente le sue condizioni di salute, ma i fan sperano ovviamente di vederla presto tornare a casa dai suoi cari. Intanto, sappiamo che le riprese di Una Vita e de Il Segreto sono state interrotte. Le due soap spagnole hanno chiuso, per il momento, i rispettivi set di Acacias e Puente Viejo, proprio a causa della diffusione del Coronavirus.