Una Vita oggi non va in onda: nuova programmazione del sabato

AGGIORNAMENTO: la soap va in onda il sabato dalle ore 14.10 fino alle 14.15. Canale 5 ha riservato alla telenovela di Acacias solo 5 minuti di messa in onda questo sabato 31 ottobre 2020.

Una Vita oggi, sabato 31 ottobre 2020, non va in onda. La programmazione per la soap opera di Canale 5 cambia nuovamente. I telespettatori sono abituati a seguire le vicende che vedono protagonisti gli abitanti di Acacias 38 ogni giorno della settimana, dal lunedì alla domenica. Sempre al solito orario, la telenovela spagnola continua da anni a intrattenere il pubblico. Ma ecco che da questo sabato la situazione cambia. Scendendo nel dettaglio, la Mediaset ha deciso di ascoltare e accogliere le richieste dei fan di DayDreamer – Le ali del sogno, che con insistenza stanno chiedendo di poter seguire la storia d’amore di Can e Sanem più spesso. In effetti, andando in onda solo il sabato e la domenica, il pubblico appare sempre più deluso.

A questo punto, Mediaset accontenta questa grande porzione di pubblico, aumentando il numero degli episodi della soap turca. Pertanto, da questo sabato, la telenovela con Can Yaman e Demet Özdemir andrà in onda dalle ore 14.10 alle 16.00 e non più dalle 14.45. In questo modo, i telespettatori dovranno rinunciare ai protagonisti del quartiere di Acacias, ma solo per un giorno. Questa programmazione è valida solo per il sabato e pare che per il momento resterà invariata. Il pubblico di Canale 5 non deve temere, in quanto la soap spagnola tornerà in onda già da domenica, 1 novembre, al solito orario.

Inizialmente la telenovela era stata rimossa anche dalla programmazione di domenica. Mediaset ha immediatamente modificato questo cambiamento, posizionandola al posto di Beautiful. Ora tutte e quattro le soap di Canale 5 vanno in onda nel pomeriggio di domenica, prima della puntata di Domenica Live. Questa programmazione resta invariata anche questo 1 novembre, giorno festivo.

Una Vita anticipazioni puntata in onda domenica 1 novembre 2020

Nel corso dell’episodio che andrà in onda l’1 novembre, Genoveva decide di dire addio ad Acacias. Prima della sua partenza, saluta Lolita, colei che in varie situazioni l’ha sostenuta. La Salmeron chiede anche perdono a Rosina per quanto accaduto con Liberto. Le anticipazioni rivelano che la Rubio, però, non accetta le scuse della nuova dark lady di Acacias. Infine, Genoveva incontra Marcia, a cui chiede di occuparsi di Felipe come avrebbe fatto lei.

Ma attenzione: Ursula continua a dare tutto il suo sostegno alla Salmeron e, questa volta, le propone un folle piano! Infatti, l’addio che Genoveva dà al quartiere spagnolo non è di certo definitivo. La dark lady è ancora disposta a tutto pur di conquistare il cuore di Felipe.