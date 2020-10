Daydreamer cambia orario: sabato durerà di più, i dettagli

Daydreamer cambia orario e arriva una bellissima notizia per i fan della storia d’amore di Sanem e Can. Proprio questo sabato 31 ottobre 2020 vanno in onda ben tre episodi della nota soap turca con Can Yaman. Com’è possibile vedere sulla guida tv di questa settimana, l’appuntamento prende inizio alle ore 14.10 e termina alle ore 16.00. Subito dopo va in onda una nuova puntata di Verissimo. Quasi due ore di messa in onda per la trama che vede protagonisti Sanem e Can. Fino alla scorsa settimana, la soap turca è stata trasmessa dalle ore 14.45 alle 16.00. Circa mezz’ora in più per i telespettatori, che potranno seguire le vicende dei personaggi turchi per due ore. Probabilmente la Mediaset ha preso in considerazione i commenti di moltissimi telespettatori. Dopo l’estate, è stata cambiata la programmazione della soap, in onda solo il sabato e la domenica.

In questo modo, il pubblico di Canale 5 ha avuto l’opportunità di continuare a seguire le varie puntate, ma per pochissimo tempo. Per tale motivo, i telespettatori sui social si sono spesso ribellati, chiedendo alla Mediaset di cambiare la programmazione nuovamente. Ed ecco che la rete decide di fare una graditissima sorpresa al suo pubblico. Dunque, questo sabato, per il pubblico questo sabato l’appuntamento è per le ore 14.10, subito dopo Beautiful. Con questo cambio di programmazione per il pomeriggio di sabato su Canale 5, Una Vita non va in onda. La soap spagnola lascia il suo posto a quella turca, per poi tornare nuovamente in onda domenica.

Ma quali sono le anticipazioni della puntata che va in onda sabato 31 ottobre? Can si ritrova ancora ad affrontare i problemi legati a sua madre Huma e non solo. Infatti, scopre che Enzo Fabbri sta per lanciare un nuovo profumo. Ma bisogna fare attenzione in questa fase della trama: Sanem ha uno scontro con l’imprenditore italiano, che stavolta passa alle maniere dure e la minaccia. Il motivo? La Aydın non gli ha consegnato la vera formula del profumo! In particolare, Fabbri si dice pronto a rivelare tutta la verità a Can. A questo punto, Sanem si ritrova nuovamente con le spalle al muro, senza alcuna vita d’uscita. Emre inizia, intanto, a sospettare qualcosa quando vede la ragazza uscire dagli uffici di Enzo. Molto altro accade nel corso della prossima puntata!