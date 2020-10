Daydreamer anticipazioni 31 ottobre: Sanem minacciata da Enzo Fabbri

Nuovi problemi per la giovane copywriter della Fikri Harika, che ora dovrà fare i conti con Enzo Fabbri per la cessione del suo profumo, ma anche con i sensi di colpa per le bugie dette a Can.

Daydreamer – Le ali del sogno, la soap con protagonisti Can Yaman e Demet Ozmedir, torna in onda sabato 31 ottobre dalle 14,40 su Canale 5. L’arrivo di Huma è solo uno dei problemi che deve fronteggiare il capo della Fikri Harika. Can infatti viene a sapere che il suo nemico numero uno, Enzo Fabbri, sta per lanciare un nuovo profumo sul mercato internazionale. Di quale profumo si tratta?

La notizia arriva subito all’orecchio del signor McKennon, che ora teme che l’imprenditore italiano possa riservargli ancora una volta un altro colpo basso. L’americano decide quindi di andare da Divit per parlare apertamente della questione. Nel frattempo la copywriter avrà un nuovo incontro con l’imprenditore italiano, che stavolta la minaccerà. La ragazza, infatti, non ha dato a Fabbri la vera formula del suo profumo.

Enzo si è accorto della cosa e ha minacciato Sanem di rivelare a Can tutta la verità. L’italiano è sempre più intenzionato a mettersi in mezzo alla storia d’amore tra la profumiera ed il fotografo. Non certo perché si sia innamorato di Sanem, ma solo per puro spirito di competizione con il capo della Fikri Harika.

La Ayden stavolta è stata messa con le spalle al muro. Non ha via di uscita. Deve per forza dare a Fabbri la vera formula altrimenti il suo fidanzato scoprirà il vero motivo che ha portato l’italiano a ritirare la sua denuncia contro Divit. Can, infatti, non ha ancora ben capito quale può essere stato il reale motivo che ha portato Enzo a ritirare la denuncia. Il fotografo non può immaginare che dietro a tutto questo, c’è in realtà proprio la persona che più ama al mondo.

A sospettare che Sanem stia tramando qualcosa con Fabbri è il fratello di Can, Emre. L’uomo infatti vede la Aydin uscire dagli uffici del profumiere italiano. Nel frattempo Ceyda, avvertita da McKennon, andrà alla Fikri Harika per mettere al corrente Can circa le nuove intenzioni di Fabbri. La proprietaria della Compass Sport non ha certo rinunciato a far breccia nel cuore del fotografo.

Dopo la comunicazione di Ceyda, Sanem è davvero molto preoccupata. La sorella di Leyla ora teme di essere scoperta. Can, si sa, non ama le bugie, né le persone che gli nascondono la verità. Cosa farà ora la Aydin? Riuscirà a portare avanti ancora per molto il suo piano? Per Sanem non è certo un momento sereno, stretta nei sensi di colpa solo per aver cercato di aiutare il suo fidanzato.