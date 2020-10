Daydreamer anticipazioni 25 ottobre: Huma contro Can e Sanem

L’arrivo della madre di Can e Emre, Huma, crea non pochi problemi anche in agenzia. La donna torna a lavorare alla Fikri Harika, dove mette in difficoltà le sorelle Aydin.

Il nuovo appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno è per domenica 25 ottobre dalle 16,22 circa su Canale 5. L’arrivo della madre di Can e Emre ha vivacizzato non poco la narrazione. La donna, infatti, non solo è intenzionata a prendere in mano la gestione delle sue quote azionarie dell’agenzia pubblicitaria, ma ha l’obiettivo di far lasciare Can e Sanem. La ricchezza e la posizione sociale sono per Huma un fattore imprescindibile.

Ed è per questo che l’ex moglie di Aziz cerca di fare amicizia con Ceyda. La proprietaria della Compass Sport ha manifestato in diverse occasioni interesse per il fotografo. Cosa che ha fatto andare su tutte le furie Sanem. Nel frattempo a casa della Aydin le cose non sembrano andare per il meglio. Le incomprensioni tra Nihat e Mekvebe proseguono ed il papà di Sanem è sempre più determinato a non far rientro a casa. I dissapori tra i due sono oggetto delle chiacchiere del quartiere.

Gli impiegati della Fikri Harika non prendono bene l’arrivo di Huma in agenzia. La donna, infatti, si aggira negli uffici come fosse un sorvegliante, con un atteggiamento dispotico, mettendo tutti sotto pressione. Nulla a che vedere con i modi affettuosi e paterni che aveva l’ex marito Aziz. L’unica persona che accoglie a braccia aperte l’ex signora Divit è, neanche a dirlo, la perfida Aylin.

In tanti ricorderanno, infatti, che proprio qualche tempo fa l’ex fidanzata di Emre chiamò Huma per metterla al corrente dei problemi finanziari che stava attraversando l’agenzia, ma anche e soprattutto dei contrasti tra i due fratelli Divit. Una cosa, quest’ultima, che avrebbe portato l’agenzia al fallimento.

Durante una conversazione tra le due donne si apprende che è stata proprio Aylin a suggerire ad Huma l’indirizzo di casa di Sanem. Per la madre di Can non esiste quartiere e posto più basso e sgradevole di quello. La donna si convince sempre più che l’interesse di Sanem nei confronti del suo primogenito non è reale, ma solo dovuto alla loro ricchezza. Aylin mette in guardia Huma anche dell’interesse di Leyla nei confronti di Emre. Una cosa che farà andare su tutte le furie l’ex moglie di Aziz.

Nel frattempo Osman fa di tutto per avvicinarsi a Leyla. Ma a metterlo in guardia ci pensa la sorella Ayhan. Per la giovane amica di Sanem, Leyla può al momento solo illudere Osman. Non è infatti passato molto tempo dalla fine del rapporto della Aydin con Emre.