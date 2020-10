Daydreamer anticipazioni 18 ottobre: il segreto di Sanem

La storia d’amore tra Can Divit (interpretato dall’attore turco Can Yaman) e Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozmedir) continua a far sognare il pubblico televisivo italiano. Il nuovo appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno è previsto per domenica 18 ottobre dalle 16,30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Stando alle anticipazioni, mentre la giovane copywriter cerca un accordo con l’imprenditore Enzo Fabbri per ritirare la denuncia contro Can ed uscire definitivamente dalla Fikri Harika, continuano i malumori tra Nihat e Mekvebe. I genitori della giovane Aydin non riescono a trovare la strada del dialogo e del chiarimento. Le chiacchiere degli abitanti del quartiere alimentano non poche tensioni. Tutti i vicini ormai si sono accorti che Nihat non dorme più a casa, ma si è trasferito nel negozio di famiglia. In più l’uomo viene visto uscire da casa con un borsone. Per gli abitanti del quartiere quella è la prova che ormai Nihat ha deciso di lasciare Mekvebe e la loro casa.

Can torna in agenzia

L’imprenditore italiano elabora un nuovo piano per venir meno agli accordi presi con Sanem. L’uomo infatti cede le sue quote della Fikri Harika alla perfida Aylin. Per l’ex di Emre arriva finalmente l’occasione per mettere in atto la sua vendetta contro Aiziz ed i suoi figli. Dopo la scarcerazione Can torna in agenzia, dove viene accolto calorosamente da tutti i suoi impiegati. Ma i guai per il giovane fotografo non sembrano mai finire. L’arrivo di Aylin getta tutti nel terrore e nel panico. La donna ormai ha il possesso delle azioni di Fabbri, quindi è a tutti gli effetti socia della Fikri Harika.

Muzo spera in un futuro con Sanem

Muzzafer continua a corteggiare Sanem. Alla notizia dell’incarcerazione di Can, il giovane compra dei fiori per la Aydin. Zeberget ingenuamente spera che questo fatto porti ad un allontanamento tra Divit e la Aydin. Muzo però apprende da Ayan che il fotografo è stato liberato proprio perché non aveva commesso nulla. Nel frattempo Can riceve la visita inaspettata di Ceyda e del signor Mckennon. Quest’ultimo è molto preoccupato per il coinvolgimento di Fabbri nell’agenzia. Ma Divit lo rassicura al riguardo.

Emre geloso di Leyla

Prima di recarsi al lavoro, Sanem incontra l’imprenditore italiano. La ragazza deve consegnare un flaconcino del suo profumo. Una formula segreta e preziosa, che però non rivelerà del tutto a Fabbri. La Aydin vuole che l’accordo rimanga segreto. Nessuno deve sapere che ha ceduto il suo profumo in cambio della scarcerazione di Can. Nel frattempo Emre continua a cercare di avvicinarsi nuovamente a Leyla. La ragazza, però, ha deciso di voltare pagina e frequentare Osman: l’amico del quartiere, che segretamente è sempre stato innamorato di lei.