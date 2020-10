Daydreamer anticipazioni 17 ottobre: nuovi problemi per Can

Daydreamer – le ali del sogno torna sabato 17 ottobre con due nuovi episodi dalle 14,46 su Canale 5. Gli spoiler rivelano che grazie all’intervento di Sanem, Fabbri ritira la denuncia contro Can, che quindi sarà libero di uscire dal carcere. Mentre proseguono le incomprensioni tra i genitori della giovane copywriter, Fabbri e la perfida Aylin si incontreranno per escogitare un nuovo piano contro il fotografo. Il manager italiano ha deciso di dismettere le quote azionarie in suo possesso della Fikri Harika. Il profumiere trova un escamotage per rispettare i patti con Sanem, quindi decide di affidare le quote dell’agenzia pubblicitaria di Aziz ad Aylin. Un ulteriore colpo basso per i fratelli Divit, che ora dovranno lavorare fianco a fianco con la dark woman. Per la Fikri Harika comunque è meglio lavorare con l’ex di Emre, piuttosto che avere Fabbri ancora in società. Ma non sanno ancora che il piano della donna e dell’italiano è quello di condurli presto alla bancarotta.

Aylin arriva alla Fikri Harika

L’arrivo di Aylin alla Fikri Harika crea molti malumori. Se Can è il primo a vedere nella donna il suo secondo peggior incubo, non è da meno Emre, che dovrà respingere in più di un’occasione i baci della ragazza. Nel frattempo a casa di Sanem si consuma un’altra tragedia. Papà Nihat è davvero molto arrabbiato con la moglie. Mevkebe, infatti, aveva nascosto al marito il fidanzamento tra Sanem e Can. Le voci di quartiere però hanno raggiunto Nihat prima della moglie. Il papà di Sanem decide quindi di andar via da casa e trasferirsi in negozio, anche per dormire la notte. La giovane copywriter soffre molto per questa situazione famigliare e cerca di far di tutto per far ragionare il padre. Durante un confronto, figlia e padre si aprono a cuore aperto, regalando un momento di grande emozione.

Aylin bacia Emre: Layla si rifugia da Osman

L’arrivo di Aylin alla Fikri Harika crea nuovi problemi tra Emre e Layla. La giovane Aydin infatti vede Aylin baciare il fratello di Can. Layla cade però in errore, poiché in realtà quello era solo un tentativo della perfida dark lady di avvicinarsi nuovamente al suo ex fidanzato. Emre infatti respinge la donna, ma questo non viene visto dalla Aydin che scappa via, ancor prima di vedere la scema. Layla trova rifugio in Osman. Il giovane macellaio del quartiere ha ormai fatto diverse partecipazioni in film e spot pubblicitari, divenendo così molto popolare. Il fratello di Ayhan è da sempre segretamente innamorato di Layla, ma non ha mai avuto il coraggio di svelare i suoi sentimenti. Ma stavolta sembra che le cose siano diverse. Per sapere come prosegue il sequel della narrazione non rimane che collegarsi sabato 17 ottobre alle 14,45 circa su Canale 5.