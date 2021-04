Una Vita non va più in onda di domenica, Il Segreto ridotto: il palinsesto

Cambia la programmazione del pomeriggio di Canale 5 per la giornata di domenica. Una Vita non andrà più in onda, da oggi, l’ultimo giorno della settimana. La soap opera spagnola verrà trasmessa da lunedì a sabato e non più ogni giorno. Come mai salta l’appuntamento con la telenovela di Acacias 38? La Mediaset ha preso questa decisione dopo aver scelto di allungare la puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso. Il programma torna alla sua durata originale già da oggi, domenica 4 aprile 2021. Infatti, inizia ad andare in onda subito dopo pranzo e dura fino al tardo pomeriggio. Circa 4 ore di trasmissione per la d’Urso, che torna a sfidare Mara Venier nel pomeriggio di domenica.

Alle ore 13.59 inizia la puntata di Beautiful, seguita da quella de Il Segreto alle ore 14.14. Subito dopo, precisamente alle 14.39, inizia l’appuntamento con Domenica Live. La presenza di Una Vita, come riporta anche la guida ufficiale di Mediaset, non è prevista per questa domenica e neanche per le prossime. Fino a che il programma della d’Urso andrà in onda – la stagione dovrebbe concludersi a giugno – Acacias 38 farà compagnia al pubblico di Canale 5 da lunedì a sabato. Diminuisce così anche la durata della puntata de Il Segreto. Prima di questo cambiamento, la programmazione prevedeva: Beautiful alle 14.00, Il Segreto alle 14.16 e Una Vita alle 16.11.

Mentre Acacias 38 viene eliminata dal palinsesto, Puente Viejo continua ad andare in onda, ma solo con un episodio.

Il Segreto e Una Vita: entrambe le soap opera cancellate

Va segnalato che la telenovela con Donna Francisca sta, in questi ultimi mesi, andando in onda solo di domenica. Pertanto, i telespettatori da ora in poi avranno modo di arrivare al gran finale della telenovela in modo abbastanza lento. In Spagna è già andata in onda l’ultima puntata, mentre in Italia ormai manca davvero poco.

Con questo cambiamento nella programmazione, il finale ci metterà più tempo ad arrivare su Canale 5. C’è grande attesa da parte del pubblico di scoprire cosa accade a Puente Viejo nell’ultimo episodio. Lo scorso anno è arrivata la chiusura ufficiale della soap opera e un anno dopo anche i telespettatori italiani dovranno dire addio a tutti i protagonisti.

Intanto, anche la soap di Una Vita ha chiuso i battenti. Le luci dei riflettori si sono già spente sul set e il pubblico spagnolo a breve potrà assistere al gran finale. Anche in questo caso, su Canale 5 l’ultima puntata andrà in onda circa un anno dopo.