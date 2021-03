Casilda di Una Vita, l’attrice Marita Zafra dice addio ad Acacias

Arriva il commovente addio di Marita Zafra, interprete di Casilda in Una Vita, al set di Acacias 38. Le registrazioni della soap opera spagnola sono terminate qualche giorno fa. Proprio come era già stato anticipato, le luci sul ricco quartiere si sono spente nel mese di marzo. Dunque, ormai il pubblico si deve rassegnare: la soap ha chiuso i battenti. La notizia non era stata presa bene da molti telespettatori, ma anche dagli stessi interpreti. In questi giorni, l’interprete di Casilda ha condiviso un video che la ritrae da sola nel quartiere, mentre danza.

Ed è proprio ballando che Marita vuole salutare il set che l’ha accolta ben sei anni fa. Infatti, la dolce domestica di Rosina Hidalgo è presente nella trama di Acacias sin dalla prima puntata. La1 ha deciso di recente di non rinnovare la soap per un’altra stagione, con lo scopo di dare spazio a nuove serie televisive. Ininterrottamente è andata in onda sul piccolo schermo, nonostante incendi e Covid-19 abbiano causato problemi. Uno degli addii che non può non attirare l’attenzione è quello dell’attrice Marita Zafra. Ha approfittato della fine delle riprese per realizzare questo speciale video, in cui gira in diverse zone del set e dei camerini.

Attraverso la danza ha deciso di salutare quella che per lei è stata parte della sua vita. L’attrice ha fatto notare, con il suo lungo messaggio di addio, che per lei è arrivato il momento di non preoccuparsi più della sveglia del mattino o dei testi da leggere. Queste sono cose che ha fatto per anni con amore, felice di recitare sul set della soap.

“Oggi è lunedì, e oggi non è il momento di andare in quel luogo magico pieno di persone meravigliose che lavorano ogni giorno con dedizione ed entusiasmo”

Ha la sensazione che non avrebbe potuto essere più fortunata, avendo trascorso tanti anni su un set con persone per lei speciali. Ammette che sentirà molto la mancanza di Acacias 38. Sebbene provi tristezza per la chiusura della soap, se ne va piena di amore e gratitudine. Ora vuole mettere in pratica tutto ciò che ha imparato in questi anni.

Come Casilda, anche altri personaggi hanno fatto parte della trama dalla prima all’ultima puntata di Una Vita. Stiamo parlando di Rosina (Sandra Marchena), Felipe (Marc Parejo), Servante (David Muro), Ramón (Juanma Navas) e Fabiana (Inma Pérez Quirós). Gli altri personaggi hanno lasciato il set della telenovela spagnola nel corso di questi sei anni, dando spazio alle new entry.

Intanto, si parla della trama del gran finale. Si pensa che ci sarà un altro attentato e che ci saranno morti importanti nel quartiere. Per scoprire non resta che attendere le future anticipazioni spagnole.