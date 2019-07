Una Vita, Mauro San Emeterio torna ad Acacias 38

Anticipazioni Una Vita, sul set torna Gonzalo Trujillo: il ritorno di Mauro ad Acacias

Fantastica notizia per i fan di Una Vita, lanciata dal sito spagnolo Diez Minutos, in queste ultime ore. Scendendo nel dettaglio, Mauro San Emeterio è pronto a tornare a far parte della grande famiglia di Acacias 38. L’ispettore di polizia torna nel ricco quartiere spagnolo a distanza di moltissimi anni. Ricordiamo che Mauro lasciò la Spagna per permettere a Teresa di vivere serenamente la sua gravidanza. La coppia, dopo aver lottato contro Cayetana e Ursula, scelsero di raggiungere la Francia. Felipe subito dopo andò a trovarli, ma da allora il pubblico non ha avuto più notizie di Mauro e Teresa. Sono passati davvero tantissimi anni, visto che qualche mese fa in Spagna c’è anche stato un bel salto di temporale di dieci anni. Il portale spagnolo ora annuncia in esclusiva che l’attore Gonzalo Trujillo è ufficialmente tornato sul set. I telespettatori spagnoli, però, potranno rivedere il loro amato poliziotto solo nel prossimo mese di agosto. Dunque, bisognerà ancora attendere qualche settimana. Non solo, al momento non sono neppure state rivelate delle anticipazioni riguardanti la trama che riguarda Mauro.

Una Vita puntate spagnole: il pubblico pronto a riaccogliere Mauro San Emeterio

Dopo aver assistito al ritorno di Maria e Gonzalo ne Il Segreto, anche Acacias si prepara a riaccogliere un personaggio che aveva salutato da tempo. L’attore Gonzalo Trujillo torna a vestire i panni di Mauro, in un quartiere profondamente cambiato. Sono arrivati, nel frattempo, nuovi vicini e tanti altri hanno lasciato il quartiere. Ricordiamo, inoltre, che nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna Ursula sceglie di riprendere in mano la sua vecchia vita, tornando ad avere potere come un tempo. Ed ecco che a ostacolare i suoi piani potrebbe pensarci Mauro, proprio come diversi anni fa. Ciò che, però, viene spontaneo chiedersi è: San Emeterio tornerà ad Acacias con la sua Teresa? Su questo importante particolare ancora non si sa nulla!

Una Vita, anche Teresa tornerà ad Acacias insieme a Mauro?

Sarà una visita breve quella che Mauro farà ad Acacias o si tratta di un ritorno vero e proprio? Riguardo alla trama non si ha alcuna anticipazione, neanche per Teresa. Ricordiamo che l’interprete di quest’ultima, Alejandra Meco, è attualmente impegnata sul set de Il Segreto nel ruolo di Elsa Laguna. Ma questo personaggio potrebbe presto lasciare Puente Viejo visto il lieto fine avuto con Isaac Guerrero! Dunque, oltre Mauro possiamo attendere, a questo punto, anche la dolce Teresa ad Acacias.