Una Vita luglio 2020 anticipazioni: cosa succederà nelle puntate italiane

Cosa vedremo nelle puntate italiane di Una Vita in onda a luglio 2020? Sono diversi i colpi di scena a cui assisteremo nelle prossime settimane. Il mese di giugno 2020 si è concluso con tragiche notizie: Lucia sta morendo e Samuel rischia di perdere la vita. Ebbene nel corso delle puntate future ci ritroveremo a salutare più di un personaggio centrale della trama della soap opera spagnola. Infatti, nel ricco quartiere di Acacias 38 avvengono delle svolte davvero interessanti. Innanzitutto vi anticipiamo che, con grande rammarico, dovremo dire addio a Telmo e Lucia. La storia d’amore di questi due protagonisti non ha il lieto fine tanto sperato. Purtroppo, Lucia muore a causa del tumore ai polmoni e Telmo decide, di conseguenza, di lasciare Acacias. Dopo aver appreso le ultime volontà della sua amata, il Martinez annuncia al quartiere di essere il vero padre di Mateo e, con quest’ultimo, inizia una nuova vita raggiungendo una città che si trova sul mare. Con gli addii di Telmo e Lucia, Ursula si ritrova senza una dimora.

Anticipazioni Una Vita luglio 2020: Lucia e Samuel muoiono, Ursula resta sola

Telmo lascia Acacias con Mateo dopo la morte di Lucia e, come vi abbiamo già anticipato, Ursula è costretta a trovarsi una nuova abitazione. La Dicenta, inizialmente, chiede a Fabiana di poter dormire nella sua pensione. La madre di Cayatena prova pietà nei confronti dell’ex governante e le propone di lavorare nella sua attività. Ursula non ha alcuna intenzione di svolgere un lavoro per conto di Fabiana e così la vedremo dormire per strada. Come abbiamo già visto più volte, la Dicenta ha sempre un asso nella manica: approfittando dell’assenza di Genoveva e della morte di Samuel, va a vivere nella loro casa, che un tempo era sua. Ed è proprio qui che Ursula inizia a pensare di vendicarsi contro i vicini, che già in passato le avevano voltato le spalle, e di tornare a essere la persona crudele che era un tempo.

Una Vita puntate luglio 2020: Genoveva torna ad Acacias per vendicarsi, Antonito chiamato in guerra

Anche Samuel perde tragicamente la vita, lasciando così la trama di Una Vita. Nelle puntate di luglio 2020, l’Alday muore per salvare Genoveva. Quest’ultima, dopo aver negato a tutti i vicini di salutare per sempre Samuel, lascia Acacias. Ma non si tratta di un addio: la Salmeron torna nel ricco quartiere spagnolo con un nuovo marito e si dichiara pronta a tutto pur di vendicarsi contro gli abitanti del quartiere. E mentre Ramon e Carmen finalmente decidono di iniziare una relazione, Antonito riceve una lettera in cui gli viene chiesto di prendere parte al servizio militare nella guerra del Rif. Ora il giovane Palacios deve trovare un modo per evitare questa partenza. Proprio per tale motivo, Ramon decide di rimandare l’annuncio ufficiale della sua relazione con Carmen.