Una Vita: Lolita dice addio ad Antonito? La domestica costretta ad agire

Anticipazioni Una Vita: Lolita è costretta a dire definitivamente addio al suo Antonito? Cosa accade ad Acacias

Lolita è costretta ad agire prima che la situazione le sfugga di mano. Le anticipazioni di Una Vita vedono la domestica profondamente addolorata per quanto sta accadendo con Antonito. Quest’ultimo, sempre più deluso dalla situazione, non riesce a comprendere il motivo per cui la fidanzata continui a supportare le strane tradizioni di Cabrahigo. Dall’altra parte, Ceferino cerca di essere sempre più presente nella vita della domestica, proprio per tentare di portarla sull’altare. Ad appoggiare Lolita ci pensa Trini, consapevole dell’importanza che le tradizioni del loro paese hanno. Ramon, invece, sta chiaramente dalla parte di Antonito, convinto che si tratti di una situazione davvero senza senso. Ma Lolita è costretta davvero a sposare Ceferino? Nelle prossime puntate vedremo la domestica rinunciare per sempre al giovane Palacios? Ebbene dalle anticipazioni sappiamo che Lolita non si dà per vinta, ma pensa a un modo per risolvere il tutto e convolare così a nozze con il suo grande amore. Vedremo, appunto, la giovane trovare una soluzione.

Lolita cerca una soluzione per salvare la sua storia con Antonito nelle prossime puntate di Una Vita

Ciò che i telespettatori sperano è di non vedere Lolita e Antonito chiudere la loro storia d’amore. Compongono sicuramente una delle coppie più amate di Una Vita e le anticipazioni vedono ancora problemi per loro. Ceferino non ha alcuna intenzione di farsi da parte, ma sappiamo che la domestica trova una soluzione. La tradizione di Cabrahigo prevede anche che, se uno dei due promessi sposi arrivi a baciare un’altra persona, il ‘contratto nuziale’ sarebbe automaticamente annullato. Dunque, la prossima settimana vedremo Lolita chiedere a Casilda aiuto per risolvere la questione. Come vi abbiamo già anticipato, la dolce domestica di Rosina riesce nel piano e conquista il cuore di Ceferino, liberando così la sua amica!

Spoiler Una Vita, il futuro di Lolita e Antonito: la coppia vive una lunga storia d’amore

Lolita riesce a risolvere il suo dramma e a tornare insieme ad Antonito. Ma questo significa che c’è per loro il lieto fine sperato? Sappiamo bene che i colpi di scena ad Acacias non mancano mai e può accadere davvero di tutto. Vi anticipiamo che tra Antonito e Lolita il tutto prosegue nel migliore dei modi! Infatti, li vedremo convolare a nozze e non solo!