Una Vita, José vuole lasciare Acacias: addio ai Dominguez? La scelta

Nelle prossime puntate, l’aspirante attore accetta la proposta di Golden e decide di continuare la sua carriera andando a Hollywood: Bellita mette in atto dei piani, con la complicità di Alodia, per evitare la partenza

Dopo la partenza di Cinta ed Emilio, Bellita si ritrova a vivere nuovi problemi. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che tornano le turbolenze in casa Dominguez. Infatti, nelle prossime puntate italiane, José Miguel riceve una telefonata da Edgar Golden, che gli propone di andare a Hollywood. L’aspirante attore si fa coraggio e parla della proposta a Bellita.

La cantante accetta il viaggio del marito negli Stati Uniti, ma le altre vicine si rendono conto che c’è qualcosa che non va. A questo punto, la esortano a rivelare a suo marito ciò che davvero pensa. Bellita non vuole lasciare Acacias e così mette in atto un assurdo piano. Inizialmente gli racconta orrori sugli Stati Uniti. Le sue parole, però, non bastano per convincere il Dominguez.

Bellita finisce per arrendersi, in quanto si rende conto che non può fare altro. Alodia, la nuova cameriera, le fa sapere che ha trovato un’idea per allontanare José Miguel dall’idea di partire. La domestica serve all’aspirante attore una cena americana per cercare di dissuaderlo dal viaggio. Ma anche questa idea sembra non portare al risultato sperato.

Infatti, sia José che Julio adorano il cibo americano. Bellita non ha altra scelta che accettare la scelta di suo marito, il quale appare entusiasta quando parla della cultura americana. Inoltre, c’è già una data di partenza.

Golden invita poi i due coniugi Dominguez, rimasti da soli dopo la partenza di Cinta ed Emilio, per discutere del progetto. Bellita, però, preferisce che Julio vada al suo posto. A questo punto, interviene di nuovo Alodia.

La giovane domestica confessa a José Miguel che Bellita non vuole andare a Hollywood. Il Dominguez non le crede, in quanto convinto che sua moglie gliene avrebbe parlato.

Bellita continua a nascondersi e finalmente José capisce cosa la turba. Ebbene, l’aspirante attore decide di rinunciare a Hollywood e di cedere questa importante proposta a suo figlio!

La pace torna in casa Dominguez, dove José spiega a Bellita e Alodia che Golden porterà negli Stati Uniti Julio. Sebbene questa decisione la faccia felice, la cantante si sente male. Quest’ultima ormai si è affezionata al ragazzo, accettato dopo non pochi disguidi.

Ora che la sua Cinta è ormai lontana, Bellita fatica ad accettare la partenza di Julio. Ovviamente è felice per ciò che potrebbe accadere al giovane arrivando a Hollywood. Non solo, questo le permette anche di continuare a stare ad Acacias insieme al suo José Miguel.