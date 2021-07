Una Vita, Bellita accetta il figlio di José? Una dichiarazione cambia tutto

La cantante scopre la verità sul rapporto tra suo marito e Julio, ma non reagisce bene; in seguito, le parole del ragazzo riescono a riportare la serenità in casa Dominguez

Come reagisce Bellita quando scopre che José Miguel ha un figlio segreto? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che non ha una reazione positiva, anzi. Nelle prossime puntate italiane, la nota cantante inizia ad avere dei sospetti, in quanto nota la forte vicinanza che c’è tra suo marito e Julio. Non immagina affatto quanto sta realmente accadendo.

Arriva addirittura a pensare che José Miguel abbia una relazione amorosa con Julio. Infatti, parla con Cinta e le rivela di avere dei dubbi sull’orientamento di suo padre. Una situazione complicata per la giovane Dominguez, che è costretta a mentire a sua madre. Finalmente arriva il confronto tra José e Bellita, durante il quale esce fuori la verità.

Il Dominguez confessa alla moglie che Julio è il suo figlio illegittimo. Una verità sconvolgente per la cantante, che è certa del fatto che non riuscirà mai a perdonare il marito. Per questo motivo, lo caccia di casa. José è costretto a lasciare la sua abitazione e ad andare a dormire nella pensione di Fabiana e Servante, mentre Julio si sente in colpa per quello che sta accadendo.

Bellita, chiaramente, vive con sofferenza questa situazione e Cinta tiene informato José sulle sue condizioni di salute. Il Dominguez tenta disperatamente di riconquistare la moglie, ma senza ottenere il risultato sperato. Le anticipazioni segnalano che Julio e Cinta cercano di consolarlo, in quanto è davvero devastato dopo aver ricevuto il rifiuto definitivo di Bellita.

Sembra che nulla possa salvare il matrimonio dei Dominguez, ma ecco che accade qualcosa di importante. Bellita resta senza parole quando sente Julio parlare dell’amore che José professa per lei. Quando il ragazzo sta per lasciare Acacias, la cantante interviene. Ed è a questo punto che i due coniugi Dominguez fanno pace, di fronte all’entusiasmo di tutti.

José può così spiegare con tranquillità le origini di Julio, presentandoli ufficialmente. Pertanto, nelle prossime puntate Bellita accetta il figlio illegittimo di suo marito, dopo la breve rottura.

Una Vita anticipazioni: Ildefonso salva Maite, l’ultimo confronto tra Marcia e Genoveva

Intanto, ad Acacias ci sono sempre più problemi da risolvere per i vicini. Primo tra tutti, quello riguardante Maite, che si trova in carcere. Ci pensa Ildefonso a trovare la soluzione per salvare la pittrice parigina dal carcere.

Oltre questo, anche per Felipe, Marcia e Genoveva arrivano importanti svolte. Le due donne hanno un confronto, durante il quale avviene la tragedia! L’avvocato è poi costretto a mettere in atto un piano per scoprire la verità.