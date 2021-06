Una Vita: Bellita ha dubbi sull’orientamento di José, poi lo caccia di casa

Bellita in Una Vita continua a essere ignara di quanto sta accadendo a José Miguel e inizia ad avere dei particolari sospetti. Il Dominguez e sua figlia Cinta non riescono a trovare un modo per rivelare alla cantante la verità su Julio. Quest’ultimo è figlio illegittimo di José ed è approdato ad Acacias proprio per questo motivo. I due iniziano a trascorrere insieme del tempo e condividono anche dei momenti speciali. La situazione per José e Cinta inizia a diventare scomoda. Per entrambi è difficile continuare a mantenere questo importante segreto con Bellita, la quale continua a farsi delle domande.

Cinta inizia a fare, pertanto, pressioni al padre, in quanto è convinta che la madre debba conoscere la verità. Tutti e due temono, però, che possa reagire in malo modo. Ed ecco che nelle prossime puntate di Una Vita, i sospetti di Bellita si spingono oltre. Infatti, inizia ad avere dei dubbi sull’orientamento di José! Ebbene, crede che tra il marito e Julio ci sia una relazione amorosa in corso. Non riesce a trattenere la sua curiosità e così si confida con Cinta, a cui rivela di avere questi strani sospetti.

Dopo di che, sceglie di chiarire una volta per tutte la situazione con José Miguel, attraverso un confronto. Ma proprio quando prende questa decisione, becca il marito mentre dà un bacio sulla guancia a Julio! Le anticipazioni segnalano che l’attore racconta ogni cosa a sua moglie, dopo le richieste di Cinta. Arriva, così, il momento della verità. Bellita scopre tutto e non reagisce bene, proprio come padre e figlia immaginano. Infatti, la cantante perde completamente le staffe e si scaglia contro suo marito.

José le confessa che Julio non è il suo amante, bensì il figlio. Ma questa sua confessione non rassicura Bellita, anzi. A questo punto, la Del Campo prende una decisione davvero forte. Convinta che non potrà mai perdonare suo marito, gli chiede di lasciare la loro casa! José Miguel è così costretto ad abbandonare la sua abitazione e a trasferirsi.

Secondo le anticipazioni, l’attore decide di andare a dormire nella pensione di Fabiana e Servante. Bellita, dopo quanto accaduto, inizia ad avere dei problemi di salute e Cinta tenta di tenere aggiornato suo padre sulle sue condizioni. Questa situazione causa a José tanta preoccupazione.

Nel frattempo, Julio si sente malissimo, poiché è convinto di essere lui il responsabile di questa difficile situazione. La rabbia di Bellita si riversa anche sulla sua nuova cameriera, Alodia. Quest’ultima è la cugina di Julio e, ovviamente, nasconde la verità dei fatti alla cantante.