Una Vita, Genoveva trova il vero marito di Valeria! Quando arriva Rodrigo

Ebbene sì, Genoveva riesce a trovare il vero marito di Valeria, Rodrigo Lluch, nelle prossime puntate di Una Vita. La Salmeron raggiunge il suo scopo, dopo varie ricerche. Attualmente il pubblico di Canale 5 sta assistendo alla curiosità della dark lady di Acacias 38 di scoprire cosa sta tramando Aurelio. Sempre molto attenta ai dettagli, ha ben compreso che suo marito le sta nascondendo qualcosa che riguarda David e Valeria. Pertanto, non se ne resta con le mani in mano e decide di agire per conto suo pur di ottenere la verità.

Come già anticipato, Valeria e David non sono una coppia in realtà. I due non sono sposati e lei ha addirittura un marito. Infatti, si affida ad Aurelio per far recapitare delle lettere al suo consorte. Ben presto, Genoveva scopre l’inganno e tenta a tutti i costi di scoprire cosa sta accadendo. C’è un motivo per cui il Quesada sta mentendo a Valeria. Sì, il messicano non sta raccontando la verità alla ragazza. Infatti, Aurelio non sta inviando le lettere a Rodrigo, ma le sta nascondendo in un cassetto: neppure lui sa dove si trova Rodrigo.

Attraverso Valeria, intende trovarlo per ottenere da lui una formula chimica. Ma è chiaro che Lluch non abbia alcuna intenzione di aiutare Aurelio nei suoi scopi. Intanto, le anticipazioni spagnole di Una Vita fanno sapere che il Quesada scopre la verità sulla morte di Natalia. Ebbene, il messicano viene a sapere che dietro il suicidio della sorella in prigione c’è lo zampino di Genoveva. Come si può già immaginare, non reagisce bene.

Aurelio è pronto a uccidere Genoveva, ma alla fine non porta a termine il suo piano. Nonostante ciò, marito e moglie si schierano l’uno contro l’altro. Addirittura, il Quesada chiede a Marcelo di porre fine alla vita della Salmeron. Nel frattempo, Genoveva parla con Valeria di ciò che sta accadendo e le assicura che troverà per lei Rodrigo. Non solo, avverte David che la sua vita è in pericolo.

Dopo di che, incontra il detective Cuevas, mentre Marcelo la spia. Ed ecco che riceve un telegramma: Rodrigo è stato localizzato. Aurelio scopre che la moglie sta facendo dei passi importanti nella sua ricerca e attende da lontano i risultati. Non solo, ordina al suo maggiordomo di fiducia di tenere sotto controllo la Salmeron. Nelle prossime puntate italiane, il pubblico farà la conoscenza di Rodrigo.

Il vero marito di Valeria arriva ad Acacias dopo essere stato trovato da Genoveva e Cuevas, che lo tengono sotto scacco. Dunque, ancora mancano diversi colpi di scena prima di assistere al gran finale della celebre soap opera spagnola. In questa fase della trama, i due coniugi Quesada non formano alcuna alleanza, anzi sono uno contro l’altra in una feroce lotta!

L’arrivo di Rodrigo corrisponderebbe alla puntata n.1444, che dovrebbe andare in onda il prossimo 30 giugno, con Genoveva che lo incontra per la prima volta.