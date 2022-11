Una Vita finale, Cayetana è viva. La spiegazione dell’ultima puntata

È arrivato il gran finale di Una Vita su Canale 5 con l’ultima puntata del pomeriggio di sabato 12 novembre 2022. La soap opera spagnola, da più di un anno, è stata cancellata in Spagna e i telespettatori in Italia sapevano che avrebbe dovuto salutare Acacias molto presto. Il giorno dell’addio a Felipe, Genoveva, Rosina, Liberto, Ramon, Lolita e a tutti gli altri protagonisti è arrivato. Ecco come si conclude la storia per i personaggi principali del ricco quartiere di Acacias 38, la cui storia ha preso inizio con Manuela e German.

Una Vita, la soap è finita: come muore Genoveva

Genoveva muore nell’ultima puntata di Una Vita. Questo il colpo di scena del gran finale, che mette fine ai diabolici piani della Salmeron, ma non a quelli di sua figlia. In questa ultima stagione della soap opera spagnola, il pubblico ha avuto modo di conoscere Gabriela, la figlia che in passato la dark lady abbandonò. Quest’ultima appare come una dolce ragazza pronta a ricostruire il suo rapporto con la madre ritrovata. In realtà, dietro il suo viso angelico – esattamente come Genoveva – c’è una persona senza alcuno scrupolo di coscienza.

Da quando approda nel quartiere, infatti, Gabriela inizia ad avvelenare sua mamma, in gran segreto. Il motivo? Il suo scopo è quello di ucciderla, facendo sì che passi come una morte naturale. Ma non è lei a uccidere Genoveva. A farlo ci pensa Aurelio, che fa ritorno ad Acacias nella precedente puntata. Tutti credono che il Quesada sia morto, compresa sua moglie. Invece, è sopravvissuto e ora è pronto a togliere la vita alla sua vecchia alleata.

Aurelio punta una pistola contro Genoveva, il cui unico pensiero è quello di proteggere Gabriela. Pertanto, la Salmeron si posiziona davanti alla figlia e chiede al Quesada di non commettere sciocchezze. Ma è tardi per fare richieste. Infatti, Aurelio spara a Genoveva. Il messicano non riesce a uccidere anche Gabriela, in quanto arriva in tempo Marcelo che a sua volta decide di mettere fine a tutto.

Ebbene, Marcelo uccide Aurelio salvando la figlia di Genoveva. Per la Salmeron, invece, non c’è nulla da fare. La dark lady, in punto di morte, chiede un ultimo confronto a Felipe. Quest’ultimo accetta e si reca così a casa della sua ex moglie. Genoveva confessa, a questo punto, di non aver mai smesso di amarlo e di voler ricevere il suo perdono. Purtroppo, l’Alvarez Hermoso preferisce andarsene, lasciando così Genoveva morire da sola.

Cayetana è viva: il finale di Una Vita è scoppiettante

Un inaspettato finale per Acacias 38. Proprio nell’ultima fase di questo episodio, Gabriela parla al telefono con una donna misteriosa, a cui annuncia di aver portato a termine il loro losco piano. Ebbene la sua complice non è altro che Cayetana! In realtà, non si sa che si tratti proprio della famosa dark lady di Acacias, in quanto Gabriela dice semplicemente questo nome. Ma è chiaro che si tratti di lei, in quanto non ci sarebbe stato motivo di mettere in scena questo inaspettato momento.

Dunque, sembra proprio che Cayetana sia viva e vegeta. In effetti, c’è sempre stato il sospetto che la Sotelo Ruz non fosse morta nell’incendio. Il suo corpo non è mai stato trovato e per questo si è sempre pensato che fosse viva.

La spiegazione a tutto questo è che Cayetana sta per tornare ad Acacias e ha elaborato un piano, facendosi aiutare da Gabriela, per liberarsi dell’attuale dark lady, Genoveva.

Una Vita finale: la scelta di Casilda, il ritorno di Leonor e Susana

Nei precedenti episodi, Fabiana condivide con Casilda un biglietto della lotteria. Le due scoprono di aver centrato il jackpot e di aver vinto moltissimi soldi. Per tale motivo, la domestica pensa bene di rivelare a Rosina e Liberto di essere pronta a lasciare il suo lavoro per aprirsi un’attività tutta sua. La Rubio non prende bene questa notizia, in quanto profondamente legata a Casilda, e inizia a comportarsi con indifferenza. Alla fine, la dolce domestica decide di non abbandonare completamente la sua Rosina e di continuare a essere per lei un punto di riferimento.

Non finiscono qui le buone notizie per la famiglia Seler. Ad Acacias fa il suo ritorno Leonor Hidalgo, uno dei personaggi più amati di sempre, che lasciò Acacias insieme a Inigo. I due si sono sposati e hanno avuto dei figli. La scrittrice è finalmente pronta a fare ritorno nel ricco quartiere, dove ha vissuto momenti felici, ma anche molto tristi.

Leonor non è l’unica a tornare ad Acacias. Stessa cosa fa Susana, con il suo Armando. La coppia fa una sorpresa a Rosina e Liberto a cui propongono un nuovo affare per esportare petrolio. Il lieto fine arriva anche per Pacqual e Hortensia, che da oggi vivono il loro amore alla luce del sole. Un bel finale è stato riservato anche ad Azucena, la quale decide di restare ad Acacias con Guilermo.

E, intanto, Alodia perdona finalmente Ignacio per i suoi tradimento. Ovviamente, Bellita e José Miguel continuano a vivere serenamente nel quartiere. La cantante riceve la medaglia al merito artistico e festeggia il risultato con tutti i vicini nel centro di Acacias.

Una Vita: Felipe ritrova l’amore con Dori

Una Vita finisce con Felipe che lascia Acacias. Si tratta di un personaggio storico della soap opera spagnola, presente sin dal primo episodio. L’Alvarez Hermoso vuole lasciarsi indietro il passato travagliato che ha vissuto nel quartiere, facendo un passo speciale nella sua relazione con Dori, che inizialmente gli ha tenuto nascosto qualche segreto. Insieme all’infermiera, Felipe decide di andare a vivere a Ginevra.

Lolita e la scelta su Fidel nel finale di Una Vita

Infine, Ramon accetta finalmente che Lolita si ricostruisca una vita con un altro uomo. La Casado, però, non si sente ancora pronta a legarsi sentimentalmente a Fidel. Nonostante ciò, non chiude assolutamente le porte del suo cuore all’uomo che ha conosciuto dopo la morte di Antonino. Insieme a Ramon, Lolita parte per Cabrahigo per trascorrere più tempo con il figlio Moncho.

Gli ultimi minuti del finale di Una Vita: Acacias nel 2022

L’ultimo episodio si conclude con una scena inaspettata. Siamo nel 2022 e Felipe vive in una Acacias moderna. L’Alvarez Hermoso entra proprio nel famoso palazzo, dove trova Lolita. I due sono vestiti in chiave moderna, scherzano insieme e lentamente arrivano gli altri protagonisti. Ramon è un attore, mentre Jacinto un ministro.

Liberto e Fabiana sono due infermieri che devono visitare Monchio, che oggi avrebbe ben 108 anni! Servante è, invece, un agente immobiliare che cerca di vendere una casa a Rosina e Casilda, rispettivamente madre e figlia nel 2022.