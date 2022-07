Una Vita, Felipe e Dori sono una coppia: ma lei continua a mentire

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe decide di rendere ufficiale la sua relazione con Dori, dopo essere stato beccato da Lolita in un momento particolare. Il tutto accade mentre l’Alvarez Hermoso sta ritrovando finalmente le forze per andare avanti. Infatti, da quando è arrivata la nuova infermiera ad Acacias, la vita dell’avvocato sembra aver preso una nuova svolta. La gamba di Felipe poco a poco sta avendo dei miglioramenti, ma Ignacio continua a non riuscire a fidarsi di Dori e parla male di lei con i Dominguez.

La ragazza finge di non ricordare le medicine dell’avvocato e lo porta a fare una passeggiata al fiume. Quando tornano a casa, però, Felipe è troppo sconvolto e Dori accetta di dargli i suoi farmaci. Il piano dell’infermiera è quello di ridurre le medicine fino a quando l’Alvarez Hermoso non sarà in grado di stare senza. Mentre Felipe mostra le sue insicurezze, l’infermiera scrive le sue reazioni in un misterioso taccuino. Non solo, l’avvocato la sorprende mentre sta parlando con una donna, di cui non conosce l’identità.

Col passare del tempo diventa sempre più chiaro che Dori nasconde qualcosa. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Felipe si insospettisce quando nota che l’infermiera sta parlando con Genoveva. Vuole subito delle spiegazioni circa la loro conversazione e la donna gli assicura che non ha alcun motivo di diffidare di lei. Ma ecco che subito dopo, dalla pensione, fa una chiamata all’estero e questo genera ancora più sospetti anche in Fabiana.

Nel frattempo, Felipe e Dori si avvicinano sempre di più, nonostante tutto, e trascorrono la notte insieme. Inaspettatamente, Lolita li becca mentre si stanno baciando e non reagisce bene. E proprio quando l’infermiera fa sapere all’avvocato che forse non potrà restare al suo fianco per sempre, lui rende pubblica la loro relazione! Invita tutti i vicini a casa sua per dare a loro la bella notizia.

Ma bisognerà fare attenzione alle puntate successive. Il loro rapporto continua a crescere e Felipe le dichiara il suo amore. Intorno a questa storia gira, però, un mistero. Come già anticipato, effettivamente Dori sta nascondendo qualcosa. Non è stato un caso il suo arrivo nella casa dell’Alvarez Hermoso, il quale presto riesce a scoprire la verità.

Ci pensa la stessa Dori a confessargli il suo grande segreto: lo sta usando per uno studio scientifico. Tale scoperta manda su tutte le furie Felipe, che si convince del fatto che l’infermiera l’ha sempre preso in giro. In realtà, Dori è davvero innamorata dell’Alvarez Hermoso. Infatti, le anticipazioni spagnole di Acacias 38 segnalano il lieto fine per questa nuova coppia!