Una Vita anticipazioni: Fidel commette un omicidio, cosa fa Ramon

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon e Fidel si lasciano trasportare dalla sete di vendetta. Entrambi vogliono vendicarsi per l’attentato anarchico avvenuto cinque anni prima e che ha distrutto le loro vite. Hanno perso le persone per loro più importanti e ora vogliono a tutti i costi trovare il colpevole. Lolita è stata la prima a scoprire la vera identità di Fidel: è un alto funzionario governativo della polizia. Quando è scoppiata la bomba ad Acacias, Soria ha perso sua moglie Maria José e il figlio Alejandro.

Ed è proprio questo dettaglio che lo avvicina a Ramon e Lolita, i quali hanno dovuto dire addio ad Antonito e Carmen. Consapevole della sofferenza che sta provando il Palacios, Fidel decide di coinvolgerlo nel suo sconvolgente piano di vendetta. Quando scopre che Soria fa parte del corpo della polizia, Ramon inizialmente cerca di mettere le distanze tra loro. Infatti, il Palacios non dà la colpa solo agli attentatori per quanto accaduto cinque anni prima, ma anche alle forze dell’ordine.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Fidel riesce comunque a conquistare la fiducia di Ramon, quando gli spiega che ha in mente un modo per vendicarsi degli anarchici e ottenere giustizia. Ma per avviare il suo folle piano, Soria necessita di un’enorme quantità di denaro. Come già anticipato, è questo il motivo per cui il Palacios inizia a raccogliere dei soldi e a nasconderli in modo che Lolita resti all’oscuro di tutto.

Invece, la Casado trova il denaro nascosto dal suocero e inizia ad avere dei sospetti. Affronta più volte Ramon, ma non riesce a ottenere le risposte che cerca. Mentre Lolita è ignara di ciò che davvero sta accadendo, Ramon chiede l’aiuto di José Miguel per vendere alcune delle sue proprietà. Dopo di che, consegna tutto il denaro a Fidel, il quale affitta subito un appartamento segreto.

Si tratta di un luogo nascosto, dove Soria può godere dell’aiuto di alcuni alleati per torturare Leonardo. Quest’ultimo è il braccio destro di Fausto Salazar, colui che aveva costretto Soledad a posizionare la bomba ad Acacias. Per ottenere da lui delle risposte, Fidel inizia a torturarlo, picchiandolo fino a ucciderlo! Ebbene sì, Soria uccide Leonardo, il quale non cade nella sua trappola.

Ma come reagisce Ramon a questo omicidio? Inizialmente il Palacios è sconvolto, ma poi decide di accettare che Fidel proceda con il piano. Col passare del tempo, Soria si ritrova costretto a chiedere altro denaro al padre di Antonito. Bisognerà fare attenzione ai prossimi sviluppi di questa trama, visto che Ramon fatica ad accettare la vicinanza che c’è tra Lolita e Fidel!