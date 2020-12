Una Vita, Emilio elimina Ledesma e poi fa la proposta a Cinta: reazioni

Emilio riesce a liberarsi di Ledesma nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che il Pasamar può finalmente vivere la sua storia d’amore con Cinta in tutta serenità. Ma prima deve affrontare non poche difficoltà. Di recente i telespettatori hanno visto il giovane ristoratore lasciare il quartiere di Acacias, con la complicità di José Miguel, a cui ha raccontato tutta la verità. Nessuno sa il reale motivo per cui Emilio è partito, fatta eccezione per il Dominguez. In realtà, il Pasamar ha deciso di tornare a Santander, per trovare dei punti deboli nel passato di Copernico, con lo scopo di salvare sua madre dalla promessa di matrimonio. La povera Felicia si è sacrificata e ha promesso a Ledesma che diventerà presto sua moglie. Emilio non può accettare che sua mamma finisca nelle mani del loro ricattatore e così parte con uno scopo segreto.

A Santander scopre che alcuni operai sono morti proprio a causa sua. Torna a questo punto ad Acacias e con l’aiuto di José fa in modo che Copernico firmi una confessione riguardante questo delitto. Non appena scopre la verità, all’interno del ristorante dei Pasamar, Ledesma va su tutte le furie e si accende un nuovo scontro con Emilio! Questa volta, è Copernico a colpire il ristoratore con un pugno. Il giovane figlio di Felicia finisce a terra e finge di essere morto. Convinto di averlo ucciso, Ledesma fugge dal locale e lascia per sempre Acacias! In questo modo, il Pasamar può finalmente dimenticarsi del problema legato a Copernico e vivere la sua relazione amorosa con Cinta.

In particolare, Emilio vuole rendere ufficiale la loro storia d’amore e chiede ad Antonito di accompagnarlo a Madrid: ha intenzione di acquistare un anello con cui può chiedere la mano di Cinta a José Miguel e Bellita. Quello stesso pomeriggio, la ragazza però chiede al Pasamar di andare insieme al concerto di una cantante. Ma ovviamente Emilio non può accompagnarla all’evento, visto che deve raggiungere la Capitale spagnola per acquistare l’anello. Di fronte al rifiuto ricevuto, Cinta inizia a pensare che ormai Emilio non sia più interessato a stare insieme a lei.

Poco tempo dopo, Emilio si presenta in casa Dominguez in compagnia di Felicia e Camino, facendo una bellissima sorpresa a Cinta. Il ragazzo chiede così la mano della sua amata ai due suoceri, che rispondono positivamente! È ormai chiaro che il Pasamar ha conquistato la simpatia di José Miguel e a stupire è proprio Bellita. Quest’ultima non ha mai appoggiato la relazione di Emilio e Cinta, ma questa volta non si oppone, anzi. Nonostante ciò, fa in modo che il giovane le prometta che non ci saranno più bugie o ripensamenti. Le due famiglie Dominguez e Pasamar brindano al fidanzamento.

Dopo ciò, bisogna prestare attenzione ai prossimi sviluppi della trama. Infatti, Emilio si preoccupa parecchio quando nota un uomo che sta seguendo Cinta e Camino!