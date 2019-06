Una Vita dura di più: la nuova programmazione della soap spagnola

Una Vita dura di più: la soap spagnola terrà compagnia il pubblico di Canale 5 per qualche ora

Su Canale 5, la soap Una Vita durerà di più questa settimana. Secondo la nuova programmazione Mediaset, le nuove puntate sui personaggi di Acacias 38 terranno compagnia al pubblico per molto più tempo. Infatti, vedremo iniziare la soap alle ore 14.15 e terminare alle ore 16.00. Dunque, la puntata non terminerà più alle 14.45, come i telespettatori sono abituati. Il motivo? Le puntate prenderanno il posto di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è andato in onda con la sua ultima puntata venerdì 31 maggio, con la scelta di Giulia Cavaglia. Al posto della nota trasmissione, verrà trasmessa un’altra puntata della soap spagnola. Una bellissima notizia per i fan di Acacias 38, poiché potrà assistere a più vicende riguardanti i vari personaggi. Non sappiamo di preciso quanto durerà questa programmazione di Canale 5, poiché nella stagione estiva si aggiungeranno nuove soap e fiction, che potrebbero appunto seguire i personaggi di Acacias.

Una Vita, nuovi colpi di scena nelle prossime puntate: Blanca partorisce

La soap spagnola prende il posto di Uomini e Donne e termina alle ore 16.00, quando andrà in onda, come sempre, il daytime del Grande Fratello. Questa programmazione potrebbe durare molto poco, in quanto si prepara ad approdare su Canale 5 la nuova soap turca Bitter Sweet, con Ozge Gurel, l’attrice interprete dell’amata Oyku di Cherry Season. Nel frattempo, il pubblico potrà godere di una durata maggiore delle puntate di Una Vita. Nel corso dei prossimi giorni, tanti sono i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Blanca dà alla luce il suo primo figlio, durante la fuga con Diego. Purtroppo la situazione per la povera Dicenta peggiora in modo inaspettato. Nel frattempo, non mancheranno i momenti divertenti con Servante, che lotta per avere il posto di vigilante notturno.

Una Vita anticipazioni: Rosina fortemente delusa da Liberto, Casilda ricorda Martin

Tanti colpi di scena nel corso delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni. Mentre Blanca partorisce nel bel mezzo del bosco, ecco che invece ad Acacias ad avere problemi è Rosina. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di vedere Liberto, dopo aver scoperto il suo bacio con Flora. Intanto, Casilda ricorda finalmente il suo matrimonio con Martin.