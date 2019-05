Anticipazioni Una Vita: Ursula rapisce il figlio di Blanca

Una Vita anticipazioni: Blanca partorisce ma suo figlio scompare nel nulla

Le anticipazioni di Una Vita annunciano una triste svolta per la povera Blanca. Come vi abbiamo già anticipato, il parto di quest’ultimo è drammatico, poiché avviene durante l’attacco di alcuni briganti. Il tutto accade durante la fuga della giovane Dicenta con il suo amato Diego. Samuel finge di essere pronto a lasciarsi liberi di vivere il loro amore e così i due se ne vanno da Acacias con una carrozza. Improvvisamente alcuni briganti li attaccano e, mentre Diego cade in un dirupo, Blanca riesce ad allontanarsi e a mettere al mondo il suo bambino. Nel bosco, completamente sola, la figlia di Ursula partorisce un bel bambino. Purtroppo dopo il parto la giovane sviene e al suo risveglio una sconosciuta le consegna una bambina senza vita. Ma Blanca sa di aver partorito un maschietto e non crede assolutamente che la neonata morta sia la sua. Quando fa rientro ad Acacias nessuno sembra crederle, neppure Diego.

Anticipazioni Una Vita, nessuno crede a Blanca: la Dicenta convinta che suo figlio non sia morto

Blanca mette al mondo un bel maschietto, ma le viene fatto credere di aver partorito una bambina senza vita. La giovane Dicenta porta avanti il suo pensiero con rabbia, visto che nessuno sembra crederle. Neppure Diego, il quale inizia addirittura a pensare che la sua amata stia perdendo la ragione. Blanca, di fronte al comportamento dell’Alday, decide di interrompere la loro relazione e di tornare a vivere insieme a Samuel. Qui mostra ancora di avere dei problemi psicologici, in particolare quando sente il pianto di un bambino di notte. Ma vi anticipiamo che Blanca non si sbaglia. Infatti, il suo bambino è vivo e viene rapito proprio da Ursula. Nonostante ciò, tutti iniziano a credere che la giovane stia mostrando segni di squilibrio mentale.

Anticipazione Una Vita, Ursula rapisce il figlio di Blanca: la giovane Dicenta considerata pazza

Blanca inizia a sospettare di sua madre. La giovane Dicenta si mostra quasi convinta del fatto che Ursula abbia rapito il suo bambino. Più volte l’ex governante ha dimostrato la sua ossessione nei confronti del figlio che avrebbe poi messo al mondo Blanca. Ora, però, la giovane Dicenta si ritrova ad affrontare questa dura situazione da sola, visto che nessuno le crede. Viene addirittura celebrato il funerale per la neonata, che viene fatta passare come la bambina partorita da Blanca. Proprio in questa circostanza, i telespettatori scopriranno la verità, visto che vedranno Ursula con un bambino tra le braccia. Vi anticipiamo, inoltre, che Samuel è complice del piano della sua suocera.