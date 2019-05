Anticipazione Una Vita, ecco quando partorisce Blanca: la triste fuga

Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego fuggono insieme, Samuel d’accordo

Durante le prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, assisteremo al drammatico parto di Blanca. La giovane figlia di Ursula si ritrova a mettere alla luce un bel maschietto in condizioni estreme. Stando alle ultime anticipazioni, il tutto accade quando la ragazza fugge da Acacias insieme a Diego. Quest’ultimo tenta, infatti, di liberarla dalle grinfie di Samuel, il quale costringe la moglie a restare con lui. E mentre Ursula si mostra sempre più ossessionata dal suo futuro nipote, ecco che Samuel inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa. La Dicenta decide di anticipare il parto della figlia, prima che sia troppo tardi, somministrandole della mandragoria. Attraverso Felipe, il giovane Alday vuole raccontare al fratello tutta la verità, convinto ormai di essere diventato una pedina dell’ex governante. Scendendo nel dettaglio, Samuel assicura di essere finalmente pronto a lasciare libera Blanca, ma dovranno mettere in atto un piano. I due innamorati devono fuggire insieme su una carrozza, approfittando di un momento di distrazione di Ursula.

Anticipazione Una Vita, Diego e Blanca attaccati da alcuni briganti: la figlia di Ursula partorisce nel bosco

La fuga di Diego e Blanca non procede, però, nel migliore dei modi. Infatti, i due innamorati vengono fermati da uno sconosciuto, che finge di avere bisogno di aiuto. L’uomo rivela alla coppia che suo figlio è rimasto ferito sul lavoro. Proprio in questo momento, vengono attaccati da alcuni briganti, che gettano Diego in un dirupo profondo. Blanca riesce a fuggire velocemente, approfittando della situazione. Ed ecco che la figlia di Ursula si ritrova improvvisamente ad accusare dei dolori al basso ventre. Ebbene la dolce metà di Diego si rende conto di aver rotto le acque. In mezzo al nulla, completamente sola, la povera Blanca dà alla luce un maschietto. Subito dopo, la giovane perde i sensi.

Anticipazioni Una Vita: la misteriosa scomparsa del figlio di Blanca

A svegliare improvvisamente Blanca è una contadina, la quale le mostra il corpo senza vita di una femminuccia, morta dopo essere venuta al mondo. Ma la figlia di Ursula si dice certa del fatto di aver partorito un maschietto. La sconosciuta non dà neppure ascolto alle parole di Blanca, la quale viene poi ricoverato in ospedale. La fuga non Diego si rivela essere stata una cattiva idea, visto il finale.