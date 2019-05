Una Vita, da Blanca a Leonor: tutti i personaggi che hanno lasciato la soap

Una Vita anticipazioni: tutti i personaggi che in Spagna hanno già lasciato la soap

Attraverso le anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo quali personaggi, nel corso delle prossime puntate italiane, lasciano Acacias. Sono diversi i cittadini di ricco quartiere che già non fanno più parte della soap spagnola, ma che ancora sono presenti nella trama in onda su Canale 5. Stiamo parlando di personaggi principali, protagonisti di vari colpi di scena. Sappiamo bene che in Spagna la trama della soap è molto più avanti rispetto a quello a cui stiamo assistendo in Italia. Diverse storie d’amore non sono, già da tempo, più protagoniste delle puntate spagnole. C’è chi lascia Acacias, per rifarsi una nuova vita lontano dai problemi e dalle sofferenze, ma c’è anche chi purtroppo muore tragicamente. Nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, abbiamo assistito all’entrata in scena di nuovi protagonisti. Stiamo parlando di Silvia Reyes, Inigo e Flora. E vi anticipiamo che molti altri ancora entrano a far parte della soap.

Anticipazione Una Vita: i personaggi che lasciano la soap

Inigo, Flora e Leonor: Tra i personaggi che lasciano Acacias, vi è appunto la giovane Hidalgo. Sin dalla prima puntata della soap spagnola, l’abbiamo vista come una grande protagonista della trama. Ed ecco che la figlia di Rosina lascia definitivamente il ricco quartiere, per ricominciare una nuova vita insieme a Inigo e Flora. Anche i due pasticceri de La Deliciosa lasciano Acacias.

Martin: Il marito di Casilda, come vi abbiamo già anticipato, tra qualche puntata perde tragicamente la vita. Il garzone, per salvare la vita di Diego, viene ucciso da un colpo di arma da fuoco.

Arturo: Anche il colonnello Valverde non fa già più parte della trama della soap. Il padre di Elvira perde la vita proprio durante il suo matrimonio con Silvia Reyes. Scendendo nel dettaglio, Arturo muore di fronte alla chiesa, sparato da un uomo di nome Blasco.

Blanca e Diego: Un’altra coppia lascia ufficialmente la soap. Ebbene i due giovani innamorati decidono di andarsene dal piccolo quartiere spagnolo per iniziare una nuova vita lontani da Samuel e Ursula. Insieme al bambino, che continueranno a crescere insieme, Blanca e Diego dicono addio ad Acacias.

Samuel: Il maggiore dei fratelli Alday continua, per molto tempo, a essere una grande protagonista della soap. Ma ecco che, solo qualche giorno fa, in Spagna i telespettatori hanno assistito alla sua morte. Per proteggere la moglie Genoveva, Samuel perde tragicamente la vita nelle vie di Acacias.

Trini: Tra i personaggi principali che non fanno più parte della soap, vi è proprio la Crespo. Come Leonor, anche lei è stata, sin dalla prima puntata, una grande protagonista della soap. Dopo aver partorito, la moglie di Ramon perde la vita. Scendendo nel dettaglio, Trini accusa un malore e Celia, presente nella stanza, non le dà le medicine che le servono. Il motivo? La Alvarez Hermoso vuole diventare la mamma della piccola Milagros, figlia di Trini e Ramon.

Celia: Subito dopo anche la moglie di Felipe perde la vita, lasciando così la soap. Dopo la morte di Trini, la donna cerca di portare via con sé la piccola Milagros, ma viene fermata da Ramon. Celia perde l’equilibrio, durante un’accesa discussione con il Palacios, e cade dalla finestra.

Anticipazioni Una Vita: i protagonisti di Acacias ancora presenti nella soap

Sono diversi i personaggi che i telespettatori spagnoli hanno già salutato. Durante le prossime puntate italiane, anche il pubblico di Canale 5 sarà costretto a dire addio a tutti loro. Nel frattempo, vi riveliamo che il resto dei protagonisti continua a far parte della trama. Stiamo parlando, ad esempio, di Felipe, Ramon, Antonito, Lolita, Ursula, Fabiana, Casilda e Servante.